МЧС: дым от лесных пожаров накрыл 804 населенных пункта в Сибири

Дым от лесных пожаров в Сибири продолжает распространяться по огромной территории. По официальной информации МЧС России, им охвачено 804 населенных пункта в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Также сообщается, что на задымление жалуются жители Бурятии – здесь соцсети пестрят снимками, на которых густой дым застилает все вокруг.

В четверг, 1 августа, к тушению лесных пожаров приступили дополнительные силы – военная авиация и МЧС. Только от минобороны пожары в Красноярском крае тушат 10 самолетов ИЛ-76 и десять вертолетов. Специальный самолет-зондировщик АН-26 «Циклон» вылетел в Иркутскую область. Как рассказали в «Авиалесоохране», на территории наблюдается условия для развития облачности – это поможет искусственно вызвать дождь.

- После дозаправки в Усть-Куте самолет «Авиалесоохраны» полетит в Эвенкийский район Красноярского края, - рассказали в ведомстве. - Там тоже в районе действия пожаров накопились пригодные для искусственного вызывания дождя облака.

В ведомстве отмечают, что группировку сил нарастили в зоне тушения пожаров и задымления на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Всего к работе привлечены более 2 800 человек и 390 единиц техники.

Космомониторинг также подтверждает распространение пожаров Фото: сайт космомониторинга

Между тем, несмотря на усилия спасателей и военных, огонь пока не сдается: очагов возгорания за сутки стало больше. Сейчас площадь лесных пожаров в Сибири превышает 3 миллиона гектаров.

- За сутки на территории России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 404 гектара, - сообщает ведомство. - На тушении лесных пожаров задействовано 2 848 человек, 420 единиц техники. На авиамониторинге – 27 воздушных судов, на тушении – 21 воздушное судно.

Группировка сил на тушении лесных пожаров увеличена БЕ-200ЧСФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Красноярском крае и Иркутской области лесопожарным силам помогают коллеги из Новосибирской, Томской, Тывинской и Бурятской авиалесоохраны. В особых случаях, кроме традиционных способов тушения, в Иркутской области авиапожарные ФБУ «Авиалесоохрана» применили взрывной метод – при взрыве поглощается большое количество кислорода, и пожар «задыхается».

КОНКРЕТНО

По информации на 00.00 1 августа в России действовало 165 лесных пожаров на площади, пройденной огнем - 116 089 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе:

- 67 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 83 832 га (Иркутская область);

- 60 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 24 328 га (Красноярский край);

- 20 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 431 га (Республика Саха (Якутия));

- 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 083 га (Хабаровский край);

- 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 668 га (Амурская область);

- 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 282 га (Республика Бурятия);

- 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 86 га (Республика Башкортостан);

- 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 48 га (Камчатский край);

- 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 га (Ямало-Ненецкий АО);

- 5 пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 1 713 га (Иркутская область – ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Витимский Заповедник);

- 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 1 570 га (Красноярский край – ГПЗ «Тунгусский»);

- 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 766 га (Хабаровский край – ГПЗ «Джугджурский»);

- 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 281 га (Республика Бурятия – НП Забайкальский).

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