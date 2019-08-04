Площадь лесных пожаров в Красноярском крае значительно уменьшилась

В Сибири по-прежнему острой остается тема лесных пожаров. В Красноярском крае за минувшие сутки площадь возгораний снизилась более чем на 219 тысяч гектаров. Накануне, 3 августа, огонь полыхал на площади 1 112 223,8 гектара. А вот какие данные опубликованы на утро 4 августа в сводке краевого Лесопожарного центра:

- зарегистрировано и действует пожаров - 129 на площади 892 702 гектара;

- в том числе в зоне контроля – 99 на площади 880 063 гектара;

- из них локализовано - 10 на общей площади 3060 гектаров.

На борьбу с огнем брошены все силы Фото: министерство лесного хозяйства края

По данным гидрометцентра, в воскресенье в нескольких районах края ожидается сильная жара и сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.

- В соответствии со складывающейся обстановкой организована работа 401 патрульных, патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп в составе 854 человек, 401 единицы техники, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС края. - В границах своего района они проводят непрерывное патрулирование, выявляют и оперативно ликвидируют возникшие очаги возгорания.

Не менее важна разъяснительная работа с населением. И этим тоже занимаются патрульные группы. Они рассказывают о пожарной безопасности, как нужно вести себя в той или иной ситуации, а также о том, что в нашем регионе действует особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах.

Ситуация улучшится, если пройдут дожди Фото: Виктор ЧАВАЙН

Добавим, что в крае сейчас сформирована масштабная группировка сил и средств (более 900 человек и около 100 единиц техники) для борьбы с лесными пожарами. С воздуха тонны воды на очаги возгораний сбрасывают самолеты Ил-76 Минобороны РФ, самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 МЧС России.

Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности лица при сжигании сухой травы, разведение костров на полях, в лесах и населенных пунктах нарушителей ожидает привлечение к административной и уголовной ответственности.

С самолетов на очаги пожаров сбрасываются тонны воды Фото: Виктор ЧАВАЙН

ВАЖНО

В ГУ МЧС Красноярского края в круглосуточном режиме работает телефон «горячей линии» 8(391)266-12-56. Каждый житель края может оставить информацию о действующих природных пожарах, о нарушениях по сжиганию сухой травы и мусора, в том числе на территории дачных и садовых обществ.

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