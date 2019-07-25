«Он легко мог выбраться, его кровать стояла у входа»: подробности героического поступка Леши Мартыненко из «Холдоми»

11-летнему Леше Мартыненко, погибшему в сгоревшем детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, просят присвоить звание Героя России, - отважный ребенок бросился в горящую палатку, чтобы разбудить оставшихся там детей. Но выбраться не смог, спустя несколько часов от тяжелых ожогов мальчик умер в больнице. «Комсомольская правда» написала о поступке Леши, мы поговорили с его папой, Иван Мартыненко. Рассказал о сыне, и о произошедшем пожаре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/721732" frameborder="0"></iframe> Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.

О случившемся узнали от старшего сына

В лагере отдыхали два сына Мартыненко – старший Тимофей и младший, Леша. Ребята жили в разных палатках, места себе они выбирали сами: большинство детей привезли в лагерь вместе, на автобусе, а Лешу с Тимофеем чуть раньше – на машине, мама. Поэтому у мальчишек была возможность выбрать понравившуюся палатку и место. Леша выбрал кровать в 17-й, стоявшую у самого выхода. Именно поэтому у него были все шансы на спасение – он выскочил, когда его палатка еще не занялась. Так поступали многие дети, - мы уже рассказывали, именно они, маленькие герои, заскакивали в другие палатки, чтобы разбудить остальных. Леша ринулся в ту, что полыхала как факел, 16-ю. Но в этот момент начала плавиться крыша...

Леша Мартыненко и его папа ИванФото: соцсети

- О случившемся мы узнали от старшего сына, - рассказывает Иван Мартыненко. – Он нам позвонил, а из лагеря никто даже не связался. Пожар начался около трех, сын позвонил в 3.30. Поэтому мы приехали первыми в больницу, куда доставили детей, потом уже другие родители приехали, не знаю, им кто сообщил. А первыми вообще были журналисты, даже раньше губернатора и врачей специально вызванных. Больница в Солнечном, хоть и поселковая, но я удивился, очень достойная. С хорошим ремонтом, оборудованием.

К нам вышел реаниматолог, сказал: «все очень плохо». И ушел.

Мы ждали. А оптом... вы знаете.

Детей семья Мартыненко отправляет в этот лагерь не первый год. Но раньше ребята жили в деревянных корпусах, на этот раз в них не оказалось мест.

23 июля ночью на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в палаточном городке произошел пожарФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Эти палатки стояли так тесно друг к другу, как только можно, - говорит Иван. - А между ними еще растяжки. Не знаю, как дети бежали, в дыму, в темноте... Нарушено там было все, что можно. Розетки, скажем, 220 вольт, а таких палатках не должно быть. Я совершенно точно это знаю.

...Игорь Востриков, кемеровчанин, потерявший в пожаре в «Зимней вишне» всю семью, посвятил себя установлению истины, требовал установить виновников трагедии, - семья Мартыненко, как и родители других погибших детей еще не знают, не думали, не говорили, что дальше делать. В случившееся они все еще не до конца верят.

Им уже перечислили материальную помощь – миллион от краевых властей и 400 000 от городских. Семья Леши, по словам Ивана Мартыненко, скорее всего, отдаст эти деньги на благотворительность.

- Последний раз мама видела Лешу в день накануне пожара. Она привезла ребятам ворох теплых вещей, - у нас существенно ухудшилась погода.

Леша с мамойФото: соцсети

Лешка, веселый, выбежал, схватил гостинцы, вещи, поболтал пять минут, и убежал. Он общительный. Сразу в лагере со всеми сдружился, ему было интересно.

Говорит, - мам, мне некогда.

Нет, ничего не екнуло, ничего не почувствовали. Все было так светло...

«Перед поездкой в лагерь Лиза как никогда тщательно прибралась в совей комнате»

«Комсомольская правда» рассказывает о детях, погибших в пожаре. Какими они были, что любили, о чем мечтали? Нам написали родные Лизы Безруковой. И рассказали о своей девочке...

ЛизаФото: соцсети

- Лизе было 12 лет, она родилась в апреле, - рассказали близкие Лизы. И она из города Амурск, не из Комсомольска-на-Амуре, как писали в новостях. Это доченька моей ОЧЕНЬ близкой подруги. Дружим со школы, ездим друг к другу в гости, правда, редко, я сейчас живу в Санкт-Петербурге. Но всё же, при малейшей возможности. Часто перезваниваемся, люблю её детей, как своих. И она моих также. Лиза с каждым годом становилась умнее и сознательнее. Была отличницей в школе, учителя любили ее и хорошо относились. Занималась плаванием профессионально, занимала последнее время 1-ые места, уходила в очень большой отрыв от соперников, опережала их на целый бассейн (25 метров), а не на какие-то секунды и доли секунд. У нее с детства было больное сердечко, состояли на учёте, ездили в Хабаровск по 2 раза в год наблюдать, иногда приглашали на операции в Хабаровск, но по приезду или в последний момент отказывали и опять наблюдали. В последние годы всё стало налаживаться: здоровье, успехи в учёбе, хорошо стала понимать по-английски, успехи в спорте, в конкурсах...

ЛизаФото: соцсети

Перед поездкой в Холдоми Лиза тщательно прибралась в своей комнате, в ящичках письменного стола, так, как никогда. Очень чисто, не оставила ничего лишнего, со слов моей подруги - её мамы. Уже купила тетрадки, ручки, карандашики для школы. Страшное горе случилось. Задевшее меня лично. Присылаю фото с её фото с последнего дня рождения...

«Комсомолка» по-прежнему обращается к родным и близким погибших детей. Расскажите, какими они были? Чем гордились? Чему радовались, от чего огорчались? Мы считаем важным говорить об этом.

«Комсомолка» также ведет свое расследование случившегося. Кто виноват, кто допустил халатность и можно ли было избежать беды? Свяжитесь с нами, если располагаете такой информацией. Разобраться и узнать истину мы можем только сообща.

Напишите нам по электронной почте 2069652@mail.ru

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