Дети в горящем лагере бегали по палаткам и будили, кого могли: спасшаяся в «Холдоми» девочка рассказала о пожаре

23 июля около трех часов ночи по местному времени на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» вспыхнул пожар. Спасались 189 детей, один погиб сразу, еще трое - умерли в реанимации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/721732" frameborder="0"></iframe> Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.

«Комсомольская правда» поговорила с девочкой, которая спасалась из горящей палатки. Вот что она рассказала:

Фото: из официальной группы лагеря в ВК

- Я проснулась от чего-то тревожного, еще не было ни криков вожатых, ни шума, ни запаха гари. Кстати, вечером шел дождь, и когда начал раздаваться какой-то треск, мне показалось. Что это еще капли дождя. А потом запахло резко гарью. И раздался крик кого-то из взрослых: горит палатка!!! Я неловко повернулась в кровати, с тумбочки случайно уронила сотовый, и наступила на него. Но потом подняла и с одним телефоном выскочила. А там одна палатка уже вся горит, просто огромный костер.

Наша еще совсем не горела, я заскочила обратно, стала девочек будить, многие еще спали. На улице уже бегали вожатые наши, и тоже будили детей. Мы заскакивали в другие палатки, сколько смогли, разбудили тоже, а потом уже все стали спасаться, жар был и дым невозможный. И когда мы уже уходили оттуда, раздался дикий крик. Кричала какая-то девочка.

Нас отвели на спортивную площадку. Не знаю, сколько прошло времени, но приехали пожарные, мы к тому моменту все уже выскочили. Нам притащили пледы… Мы же были в шортах, босиком.

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Директор уже заявил: все палатки были из негорючего материала (почему же тогда они полыхали, как факелы?), в администрации также уверяют: не разрешали детям сушить вещи на тепловых пушках (по одной из версий администрации – пушек и вовсе не было, или стояли далеко не везде).

- Пожарные, как мне показалось, приехали через 20-25 минут. Хотя я слышала в новостях, что через 8! Это не правда, многие ребята это подтвердят. И тушили примерно 40-50 минут. В 4.30 нам сказали звонить родителям и просить, чтобы нас забрали… Тепловые пушки были в каждой комнате. Полное вранье, что их не было.

И еще, в прошлом году было намного меньше палаток. Сейчас же в погоне за деньгами они поставили еще. Если бы их было меньше и они стояли на большем расстоянии, было бы больше шансов, что огонь не будет распространяться так быстро.

Насчет очага: в той палатке жили девочки маленькие. Видимо, они были слишком малы, чтобы догадаться, что не стоит сушить вещи на тепловых пушках. А еще возможно произошло замыкание, так как все розетки перегружены: все хотели зарядить телефоны...

И еще один, важный момент: все палатки закрываются входами на двойные замки-молнии. В тот момент они были открыты: вожатые ходили проверять детей. А если бы нет? Вспоминается «Зимняя вишня», когда дети и взрослые оказались запертыми в зале кинотеатра...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Саша держался дольше всех»: умер последний ребенок, попавший в реанимацию после пожара в детском лагере «Холдоми»

11-летняя София Валова погибла на месте пожара. В больницу в тяжелейшем состоянии, с 90 до 100 процентами ожогов доставили 12-летнюю Веронику Стрыпину и 11-летнюю Елизавету Безрукову и 11-летнего Александра Мартыненко. Везти их в ближайшую крупную больницу было нельзя: «дети нетранспортабельны», - горькую правду пришлось сказать врачам. Они сделали все, что могли. (Подробности)

Названа возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Следственное управление по Хабаровскому краю продолжает расследование уголовного дела по факту пожара в детском оздоровительном лагере в Солнечном районе. (Подробности)

Власти Хабаровского края разберутся, откуда взялся палаточный лагерь в Солнечном районе

Рано утром губернатор Сергей Фургал провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрены детали произошедшего. На совещание были приглашены руководители краевых структур, а также представители основных надзорных органов в регионе/ (Подробности)

«Она была единственным ребеноком, родители буквально носили ее на руках»: руководитель хореографической студии о девочке, погибшей в пожаре на «Холдоми»

В «Холдоми» Соня отдыхала впервые. Вместе с ней поехала подруга, с которой девочка вместе занималась хореографией. В лагере дети провели всего два дня. (Подробности)

Появился список пострадавших при пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае

По данным источников «Комсомольской правды» в экстренных службах, погибла Софья В. 2008 года рождения. В больницу Солнечного района доставлены три девочки и мальчик. (Подробности)

В Сети появилось видео пожара в палаточном городке в Хабаровском крае

Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей. Погиб один ребенок – девочка 2008 года рождения, еще трое ребят пострадали, они находятся в реанимации. (Подробности)