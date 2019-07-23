2019-07-23T14:39:32+03:00
Происшествия

Почему горящий детский лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае тушили всего три машины и семеро пожарных

Следователи, спасатели и психологи продолжают работать на месте ЧП
Мария ЛАВРИНЕНКО
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Официальной информации пол данному поводу еще нет, и это отдельный, очень серьезный пункт в расследованииОфициальной информации пол данному поводу еще нет, и это отдельный, очень серьезный пункт в расследовании
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В распоряжении «Комсомольской правды» оказался документ – оперативная сводка по пожару в детском лагере «Холдоми». Напомним, 23 июля на территории горнолыжного комплекса в палаточном городке произошел пожар. Площадь составила около 240 квадратных метров, сгорело дотла 20 палаток. В них находилось 189 детей, трое детей погибли.

Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.

Согласно данным из оперативной сводки, сигнал поступил на телефон единой диспетчерской службы города Солнечный, что находится в 5,5 километрах от комплекса, в 2 часа 31 минуту.

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По предварительной информации, воспитатели и администрация лагеря сначала пытались справиться с огнем сами, может, чтобы не стало известно о ЧП. Но в считанные минуты заполыхал весь лагерь! Трудно не оценить масштаб бедствия: в лагере в то время находилось (в общем и целом) 455 детей, а огонь продолжа распространяться стремительно.

Казалось, на такое ЧП должны быть стянут ы все силы и средства. Но...

Согласно документу, «На место выехало 3 ед. тех., 7 чел.».

Расшифруем: три пожарных машины и семеро спасателей.

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как так?!

Конечно, официальной информации по данному поводу еще нет, и это отдельный, очень серьезный пункт в расследовании.

Но предварительно мы выяснили:

Подразделения МЧС находятся лишь в крупных населенных пунктах. Ближайшие к Солнечному – Комсомольск-на-Амуре: 37,7 км.

В Солнечном же дислоцируется пожарная часть номер 75, которая относится не к МЧС, а к «субъекту федерации», - то есть, краю. Финансируется, содержится и регулируется администрацией района, края. А содержать в каждом населенном пункте масштабный спасательный пункт нереально.

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По сути, три машины и семь человек – весь резерв данной ПЧ.

Именно они потушили то, что еще оставалось гореть. Выводить уже было некого – дети и взрослые спасались, как могли, сами.

А когда на подмогу прибыли усиленные наряды МЧС, оставалось только проливать тлеющие остатки лагеря и разбирать завалы. Тушить на тот момент уже было просто нечего...

В реанимации умер мальчик, который вернулся в горящую палатку, чтобы спасти своих друзей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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