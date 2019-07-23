Девочка в сгоревшем лагере погибла в свой день рождения - к ней собирались ехать родители отмечать праздник

Экстренные службы продолжают работать на месте пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Напомним, 23 июля, около трех часов ночи по местному времени на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», в палаточном городке произошел пожар. Площадь составила около 240 квадратных метров, сгорело дотла 20 палаток. В них находилось 189 детей, один погиб, еще трое в реанимации.

По документу из оперативной сводки, который оказался в распоряжении «КП», пострадавшие – Ирина Д., 2008 г.р., Вероника С., 2006, Лиза Б., 2007, Саша М., 2008.

Погибшей девочке, Софии В. 23 июля, именно в этот роковой день, исполнилось бы 11 лет. Родители собирались приехать в лагерь, чтобы отметить с дочкой и ее друзьями этот праздник.

По рассказам детей, в каждой из палаток стоит по 8 кроватей и 8 тумбочек соответственно

Все горело и плавилось

- Я знаю точно, что пожар вспыхнул в палатке номер 16, - рассказала «Комсомольской правде» Ирина В., - девочка, отдыхающая в лагере в предыдущие две смены. На третью, когда случилось ЧП, у нее остались многие из друзей, которые рассказали подробности. – Этот городок – палатки, где жили дети по 8 человек в каждой. Палатки стоят очень плотно, сантиметрах в сорока друг от друга всего, Понятно, что огонь моментально перекидывался.

София с папой.Фото: соцсети

По рассказам детей, в каждой из палаток стоит по 8 кроватей и 8 тумбочек соответственно. Палатки имеют два входа, один напротив другого, каждый закрывается на два замка-бегунка. Но на ночь их оставляют открытыми, потому что вожатые ходят и проверяют, спят дети, или балуются. По словам других – уже глубокой ночью их закрывают, и так до утра.

Страшный пожар в детском лагере

- В 16-й палатке загорелась тепловая пушка, - рассказывает Ира. - Они стояли в каждой, и мы сушили на них мокрые вещи практически каждый вечер, а больше негде. Случилось короткое замыкание.

В той самой палатке на двух девочек упал горящий кусок тента. И мальчик, ему 10 лет, зовут Саша, он уже выскочил, но полез обратно, за девочками, которые там находились и в итоге сам пострадал. Он тоже в реанимации.

Те, на кого упала горящая палатка, очень сильно кричали... Ведь материал быстро плавится, когда их уносили, нереально было слушать их крик... Все тело было обожженное.

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«Только выскочили, и палатка сгорела»

Был ли сигнал тревоги, когда начался пожар? Кто разбудил детей, сработала ли хоть какая-нибудь система оповещения? По словам очевидцев, нет.

- Два моих одноклассника ночью находились в палатке, не в той, что загорелась, а рядом, - говорит другая девочка из лагеря, Руслана. - Один из них спал, а второй нет. Они просто услышали, что на улице начал кто-то бегать и кричать. Почувствовали запах и было слышно как люди бегают и паникуют. Тот, который не спал, успел переодеться из пижамы в футболку и джинсы, вынес телефон, кажется, деньги. А второй спал, и когда его разбудили, выскочил в одной пижаме и тапочках. И взял с собой только телефон. После этого их палатка сразу же погорела. Как рассказывали, вожатые и руководители до последнего хотели потушить огонь сами, может, чтобы не выплыло это все, без чьей-либо помощи. Но ничего не вышло, и пришлось вызвать МЧС и пожарных. Там вообще все, весь лагерь сгорел буквально за 10 минут. Да это и не удивительно.

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Чудом спасшиеся: «должен был ехать на третью смену, но не получилось»

В роковую третью смену остались многие дети, отдыхающие в 1 и 2. Переписывались между собой в соцсетях: «кто поедет на третью, отзовитесь?». «Я поеду», «И я!». В третьем сезоне многие уже были друзьями. Тем больнее переживают случившееся:

- Я был в лагере две смены, она закончилась совсем недавно, 18 июля, и на третью тоже собиралась, - рассказывает Артем П. - Но у нас не получилось, а так бы я там же оказался. Я многих знаю, кто там был. Палатки расположены близко друг от друга, но есть пожарный выход, напротив основного. Но если на ночь закрыть все «двери» на 2 раза, то долго выбираться.

Оперативная сводка

Мы когда заезжали в первый день, ночью было очень холодно, мы попросили обогреватель. На следующий день нам его дали, но предупредили, что на него нечего не класть, на ночь не включать. Привожу пример из своего опыта, у нас с мамой была такая же ветродуйка и когда мы её включили в розетку, она вспыхнула... Но мы все равно сушили вещи. Больше негде. Видимо, от этого все и произошло...

«Дети в шоковом состоянии»

На месте работают и следователи, и спасатели, и психологи. Мы поговорили с работником центра социальной защиты Комсомольска-на-Амуре, Евгением, они тоже оказывают помощь:

Палаточный городок в «Холдоми»

- Наши специалисты побывали на месте происшествия. Пока известно, что одна девочка скончалась. Трое получили 90 процентов ожогов. Дети лишились всего, остались в одних плавках. Пребывают в шоковом состоянии, с ними работают психологи, в том числе и наш. В основном дети из Комсомольска-на-Амуре. Короче, все в шоке, даже губернатор прилетал. СК возбудил уголовное дело. Следим за событиями.

В реанимации умер мальчик, который вернулся в горящую палатку, чтобы спасти своих друзей 00:00 00:00

«Случившееся кажется невозможным»

Светлана Шолохова, инструктор в «Холдоми», работает с момента основания лагеря в 2004 году – учит ребятишек, да и всех приезжающих сюда отдыхать туристов, сноуборду. Да – летом Светлана в лагере не работает, и ее не было там и в момент трагедии, но об организации здесь отдыха, в том числе и детского, знает немало. Говорит: то, что произошло, кажется невозможным.

Причины и все обстоятельства произошедшего выясняютсяФото: Предоставлено очевидцами

- Сказать, что мы все в шоке – ничего не сказать, - рассказывает Шолохова. – Инструктора там работают только аттестованные – у нас у всех есть квалификационные удостоверения. Конечно, работа не постоянная – мы вольнонаемные. Мне, к примеру, летом там делать нечего, я инструктор по сноуборду. Но то, что руководство очень серьезно относится к подбору персонала, к организации безопасности – точно могу сказать, лагерь аттестовывался и принимался по всем правилам. И от этого то, что произошло, – еще больший шок… Думаю, это трагическая случайность…

Фото: Предоставлено очевидцем

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнование близким погибшего ребенка и переживает, как и все сейчас, за пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/721774" frameborder="0"></iframe> Видео сгоревшего детского палаточного городка в Приморье.

Продолжаем следить за развитием событий.

P.S.

И еще, показательно: хотя официально сказано – палаточный лагерь работал нелегально, он активно рекламировался на официальной страничке «Холдоми» в соцсетях с января:

«Информация для родителей, которые отправляют своих детишек в наш детский лагерь! Вот уже второй год мы практикуем размещение не только в коттеджах и гостинице, но и в палатках.

Однако, многие родители не знают, как выглядит наш палаточный лагерь, начинают переживать и представлять картину, как их ребёнок, спит в двухместной тесной прохудившейся брезентовой палатке среди тайги чуть ли не на голой траве в спальном мешке или без него, атакуемый комарами под шум дождя. Как и в том году, у нас будут установлены палатки типа «ПАМИР» М-30. Для установки палаток - сооружается специальный деревянный подиум, то есть палатка стоит не на грунте. Что немаловажно - в палатке расположены кровати, а не спальные мешки, также палатка оборудована электричеством, есть розетки для зарядки мобильного и тумбочки для личных вещей...».

Если вам что-то известно о произошедшем, об организации безопасности в лагере, напишите нам (все конфиденциально) на почту 2069652@mail.ru.

Это важно, чтобы установить истинные причины происшествия.

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