Мама мальчика-героя, который бросился спасать друзей в горящую палатку в «Холдоми»: «Ничего еще не знаем о сыне»

Экстренные службы продолжают работать на месте пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Напомним, 23 июля, около трех часов ночи по местному времени, на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в палаточном городке произошел пожар. Площадь составила около 240 квадратных метров, сгорело дотла 20 палаток. В них находилось 189 детей, один погиб, еще трое в реанимации.

В реанимации умер мальчик, который вернулся в горящую палатку, чтобы спасти своих друзей 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/721732" frameborder="0"></iframe> Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.

Саша с мамой.

Один из них Саша М., мальчик, вернувшийся в палатку к девчонкам, чтобы спасти их от огня, - сейчас районной больнице Солнечного. Сюда к нему приехали из Комсомольска-на Амуре Иван и Светлана (родители парня). Саша в семье – долгожданный первенец, есть еще младший братишка – Тимоша. Семья у Саши вполне обычная, на страницах родителей в соцсетях много снимков из путешествий – Вьетнам, США… Но в этом году Саша отправился в лагерь «Холдоми». «Комсомольской правде» удалось немного поговорить с родителями ребенка.

На страницах родителей в соцсетях много снимков из путешествий

- Сидим в больнице и ждем, - Светлана едва сдерживает слезы. – Ничего еще не знаем о сыне, врачи еще ничего не говорили. Простите… мне трудно говорить. Как все это произошло – тоже не знаю, нам еще ни слова не объяснили.

Мама Саши 00:00 00:00

Тем временем, к пострадавшим при пожаре в палаточном лагере детям направляются специалисты ведущих ожоговых центров страны.

23 июля ночью на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в палаточном городке произошел пожарФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Шестеро наиболее пострадавших детей находятся в районной больнице поселка Солнечный (кто-то в реанимации, другие - в шоковом состоянии). Это ближайшее медицинское учреждение. Транспортировать их сейчас дальше, в Хабаровск, практически невозможно: один ребенок получил ожоги 90 процентов тела, два других – 100 процентов тела. Они в коме, врачи местной больницы отчаянно борются за их жизнь. Еще одна девочка находится в шоковом состоянии. И официально подтверждена смерть 11-летней девочки. О судьбе шестого ребенка пока не сообщается.

По рассказам детей, в каждой из палаток стоит по 8 кроватей и 8 тумбочек соответственно

- Меня просто попросили посидеть здесь на телефоне, - отвечает женский голос по номеру в приемной районной больницы Солнечного. – Отвечаю на звонки, звонят бесконечно, а в больнице все заняты, все работают на этом ЧП. Главный врач целый день проводит видео-селекторные конференции с Москвой, с Новосибирском. Поймите, мы не можем его отвлекать.

Саша сейчас находится в реанимации

Стало известно, что из Нижнего Новгорода, их ожогового центра Института травматологии, в Комсомольск-на-Амуре направляется специалист, чтобы помочь коллегам.

P.S.

Как только что стало известно, Саша умер, не выходя из комы. «Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родителям и близким Саши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему горящий детский лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае тушили всего три машины и семеро пожарных

Согласно данным из оперативной сводки, сигнал поступил на телефон единой диспетчерской службы города Солнечный, что находится в 5,5 километрах от комплекса, в 2 часа 31 минуту. (Подробности)

Девочка в сгоревшем лагере погибла в свой день рождения - к ней собирались ехать родители, чтобы отметить праздник

По рассказам детей, в каждой из палаток стоит по 8 кроватей и 8 тумбочек соответственно. Палатки имеют два входа, один напротив другого, каждый закрывается на два замка-бегунка. Но на ночь оставляют открытыми, потому что вожатые ходят и проверяют, спят дети, или балуются. По словам других – уже глубокой ночью их закрывают, и так до утра. (Подробности)

Названа возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Следственное управление по Хабаровскому краю продолжает расследование уголовного дела по факту пожара в детском оздоровительном лагере в Солнечном районе. (Подробности)

Власти Хабаровского края разберутся, откуда взялся палаточный лагерь в Солнечном районе

Рано утром губернатор Сергей Фургал провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрены детали произошедшего. На совещание были приглашены руководители краевых структур, а также представители основных надзорных органов в регионе/ (Подробности)

«Она была единственным ребеноком, родители буквально носили ее на руках»: руководитель хореографической студии о девочке, погибшей в пожаре на «Холдоми»

В «Холдоми» Соня отдыхала впервые. Вместе с ней поехала подруга, с которой девочка вместе занималась хореографией. В лагере дети провели всего два дня. (Подробности)