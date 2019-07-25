«Самое страшное – когда выгорает кислород»: красноярец снял на видео лесной пожар изнутри

По оперативным сводкам, сегодня, 25 июля, в Красноярском крае горит уже почти миллион гектаров леса. Точнее – более 906 тысяч гектаров. Сутки назад было 838 тысяч гектаров. Сколько их будет завтра – трудно прогнозировать. Ситуация давно вырвалась из-под контроля. И если несколько дней назад официальные службы края говорили, что угрозы населенным пунктам нет, то сегодня совершенно другие источники уверяют: огонь уже подступает к нескольким поселкам в Эвенкии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/722176" frameborder="0"></iframe> Горит лес. Видео: соцсети.

На тушения огня направляются специалисты со всего края. Красноярец Павел Митковский побывал в Богучанском районе, который, как и Эвенкия, охвачен огнем. И сделал несколько видео. Смотреть их по-настоящему страшно. Несколько машин МЧС с цистернами пытаются проехать по отсыпной и совершенно неустроенной дороге. А вокруг – открытое пламя кусками и разноцветный дым: желтый, рыжий, черный. Он то поднимается в высь, то стелется по земле в направлении, куда дует ветер.

И вот наступает момент, когда машина въезжает в эту стену дыма. Впереди не видно даже этой желтой отсыпной дороги.

- Дорога на К-2... Газу, газу.

- Ничего не видно, - отвечает водитель.

Машина движется наугад, подпрыгивает то ли на ухабах, то ли на упавших останках обгоревших деревьев.

- Сейчас самое страшное будет.

- Самое страшное в таких условиях – когда выгорает кислород.

Богучаны! Сибирь. Горит лес!.

В какой-то момент дым становится красным, а на обочинах дороги полыхают остатки деревьев.

Самое жуткое зрелище – это, конечно, ночью. Деревья горят от земли до самых макушек. После такого пожара на этом месте понадобится как минимум десяток лет, чтобы восстановилась растительность. И полвека, чтобы выросли деревья.

Можно только представить, в каких условиях сейчас находятся жители Богучанского, Мотыгинского районов, Эвенкии. Настоящий апокалипсис, последствия которого переживает вся Сибирь. Тем не менее, режим ГМУ в Красноярске не вводится, поскольку специалисты Гидрометцентра не нашли достаточных условий для этого.

На уровне правительства края решается вопрос о привлечении к тушению пожаров военных и авиации МЧС.

Сибирь. Горит лес!.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Красноярского края просит метеорологов ввести режим «черного неба». Однако Гидрометцентр считает, что для этого недостаточно причин

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился с просьбой к руководству Среднесибирского УГМС рассмотреть возможность введения режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в краевом центре, чтобы максимально снизить воздействие действующих городских предприятий на окружающую среду (подробнее).

«Мы задыхаемся от дыма»: жители Сибири требуют ввести режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Только на территории Красноярского края полыхает более 838 тысяч гектаров леса

Жители нескольких сибирских регионов требуют ввести режим чрезвычайной ситуации. Народная петиция появилась на портале change.org два дня назад и адресована она шести адресатам: Правительству России, Президенту,минздраву,минлесхозу, министерству сельского хозяйства и МЧС России (подробнее).

В Красноярском крае полыхает более 838 тысяч гектаров леса, главная причина – сухие грозы и отсутствие дождя

В минлесхозе края дают оперативную информацию о ситуации с лесными пожарами (подробнее)

Лес надо не только тушить, но и поджигать!

Корреспонденты «Комсомолки» отправились в непроходимые леса и болота Красноярского края, чтобы своими глазами увидеть итоги единственного в мире пожарного эксперимента 20-летней давности (подробнее).

Пожары уничтожили в Красноярском крае 274 тысячи гектаров леса. Тушат те, что опасны для населенных пунктов

О лесных пожарах жители мегаполисов вспоминают в случае, когда в городах становится нечем дышать от гари.КаквКрасноярске на минувших выходных. В краевом центре, да и во всех близлежащих населенных пунктах, повисла едкая, удушливая дымка (подробнее).