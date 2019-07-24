Дело на 3 миллиарда: в Красноярске завели уголовное дело сразу на четыре застройщиков

В Красноярске завели уголовное дело сразу на четырех застройщиков. Это руководители компаний «Спецстрой», «Ситистрой», «Сибинвест» и «Строительное управление 208». Они подозревают в хищении средств дольщиков, приобретавших квартиры в 10 домах на улицах Прибойная (6 высоток) и Караульной-Шахтеров (ЖК «Квадро» - 4 дома). Об этом сегодня, 24 июля, рассказала заместитель начальника ГУ МВД по краю Тамара Белкина.

Указанные организации были образованы в период с 2011 по 2015 годы, получили разрешение на строительство многоквартирных домов, начали рыть котлованы и вбивать сваи, чтобы показать, что дела идут. Затем руководители компаний разработали схему: три застройщика заключили договора генерального подряда с ООО «Строительное управление 208» и реализовали ему 96% квартир, при этом фактически без оплаты. На основании этого договора генподрядчик мог принимать деньги с дольщиков и пользоваться ими по своему усмотрению.

- Указанная схема позволила ООО «Строительное управление 208» исключить контроль со стороны государственных органов за соблюдением застройщиком положений ст.18 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в части целевого использования привлеченных от участников долевого строительств денежных средств, - рассказала Тамара Белкина.

Заместитель начальника ГУ МВД по краю Тамара Белкина. Фото: пресс-служба краевой полиции

Таким образом, генподрядная компания привлекла более 1000 дольщиков, получив от них более 1 миллиарда рублей. И еще 2 миллиарда получила путем взаиморасчетов с подрядчиками. При этом работы на объектах были выполнены всего на 900 миллионов рублей.

22 июля Главное следственное управление краевой полиции возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Руководители трех фирм уже задержаны, решается вопрос по четвертому подозреваемому. В офисах компаний изъяли бухгалтерию, допрашиваются работники. Наложен арест на имущество подозреваемых – недвижимость, земельные участки на общую сумму более 1 миллиарда рублей. При этом арест не накладывается на строительную технику и стройматериалы. Так что стройка, точнее достройка домов может продолжаться.

В ГУ МВД открыт телефон горячей линии по вопросам, возникающим у граждан по строительству объектов на ул. Прибойная, 37, ул. Шахтеров-Караульная (жилой комплекс Квадро): (391) 249-94 68

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