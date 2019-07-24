2019-07-24T11:31:24+03:00
Происшествия

Застройщика коттеджного поселка под Красноярском обвинили в обмане дольщиков на 280 миллионов

Дело передано в суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Застройщика коттеджного поселка под Красноярском обвинили в обмане дольщиков на 280 миллионовЗастройщика коттеджного поселка под Красноярском обвинили в обмане дольщиков на 280 миллионовФото: Мария ЛЕНЦ
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Застройщика коттеджного поселка под Красноярском обвинили в обмане дольщиков на сумму более 280 миллионов рублей. Речь идет о бывшем руководителе ООО «Емельяновская слобода», дело которого уже передано на рассмотрение в Железнодорожный районный суд.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что 54-летний бизнесмен с мая 2013 по август 2016 года руководил фирмой, которая занималась возведением коттеджного поселка в пригороде краевого центра. А также жилого многоквартирного дома. При этом он использовал свои полномочия вопреки интересам фирмы. В результате был причинен материальный вред как организациям-инвесторам, так и участникам долевого строительства.

Следствие доказало, что деньги граждан, которые они перечисляли на строительства будущих домов, директор тратил на цели, которые никак не были связаны со строительством. В октябре 2018 года «Емельяновская слобода» признана банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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