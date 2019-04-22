Арестованного имущества экс-директора «Реставрации» не хватит для компенсаций обманутым дольщикам

Федеральные журналисты «Вестей» нашли бывшего руководителя красноярской строительной компании «Реставрация» в Италии. Николай Коваленко поселился в итальянском поселке Форте-деи-Марми, неподалеку от города Пиза. Приблизительная стоимость его шикарного особняка - 2 миллиона евро.

Эксклюзив "Дежурной части": где и как живет беглый миллиардер, оставивший без жилья тысячу дольщик ..

- Я не скрываюсь, я лечусь, у меня почечная недостаточность, - заявил он журналистам. - Повлияли другие факторы на то, что не смог достроить дома, такие как снижение стоимости квартир, повышение на 30 процентов стоимости строительных материалов...

Тем временем, обманутые дольщики «Реставрации» (всего около 1 300 человек) продолжают мыкаться кто где может: кто-то живет у родственников и друзей, другие – снимают жилье.

- Сейчас мы ждем дорожных карт по нашим домам – это, грубо говоря, графики строительства домов. Нам обещали, что они будут к 15 апреля, но до сих пор их нет, - рассказала Олеся Штезель (она сама осталась без квартиры, благодаря Коваленко, и состоит в оргкомитете). – То, что их нет, - конечно, очень всех тревожит. Второй момент: дольщики вступили в реестр кредиторов («Реставрация» ведь объявлена банкротом). Но вступили не все. Конкурсный управляющий отказал порядка половине из тех, кто пытался вступить в этот реестр. Они теперь вынуждены обращаться в Арбитражный суд – чтобы суд включил в реестр. Это колоссальная нервотрепка, потому что даже в суде не понимают, почему конкурсный управляющий отказывает во включении. Так что вынуждены жить кто где может. Мы вот снимаем (муж у меня в полиции работает, я после декретного отпуска недавно вышла – менеджер в торговой компании). Когда все это решится – непонятно.

Ему инкриминируется хищение средств дольщиков. Сумма ущерба оценивается в более чем 2 миллиарда рублей. В ходе расследования следователи наложили арест на личное имущество Коваленко, членов его семьи и третьих лиц. Сумма – 490 миллионов рублей. Но ее недостаточно, чтобы погасить ущерб. Когда стало известно, что у Коваленко есть недвижимость за границей, с разрешения суда было направлено международное поручение о наложении ареста. Арестованы объекты незавершенного строительства на сумму 1 миллиард рублей. Помогла бы эта сумма дольщикам?

- Никак эти деньги не помогут, даже если суд над ним состоится завтра, а до этого, сами понимаете, еще далеко, - говорит Олеся Штезель. – Потому что 490 миллионов – его имущество. Остальное – наши недостроенные дома.

К слову, на достройку домов в краевом центре необходимо более 5 миллиардов рублей.

ДОСЛОВНО

«Максимальная огласка, в том числе и в СМИ, может помочь дольщикам»

Может ли быть, что сюжет программы направлен, в том числе, на то, чтобы как можно скорее экстрагировать Коваленко?

Елена Пензина, журналист, депутат Заксобрания Красноярского края, которая уже не первый год пытается помочь обманутым дольщикам:

- Я знаю, что последние полгода правоохранители очень плотно работали по Коваленко. И, безусловно, такие программы просто так не появляются – они создаются в помощь и дольщикам, и силовым структурам. Делается это, чтобы сразу отсечь попытки этого человека представиться больным или, например, пострадавшим от режима. Ведь за границей достаточно пристально обращают внимание на такой криминальный след и репутационные риски там достаточно высоки. Если принято решение заявлять ходатайство о его экстрадиции, этот материал наряду со всем прочим может сильно помочь.

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В ходе расследования следователи наложили арест на личное имущество Коваленко, членов его семьи и третьих лиц. Сумма – 490 миллионов рублей. Но ее недостаточно, чтобы погасить ущерб. (Подробности)