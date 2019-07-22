В Красноярске перестали усыплять бродячих собак

Свора бродячих собак напала на девушку в Студгородке. Опубликованное на днях видео снова вызвало среди красноярцев шквал споров: что делать с бездомными псами? Ведь случай, понятно, далеко не единичный.

Никого не кусали?

На этот раз стая из 6-7 собак в ЖК «Орбита» атаковала прохожую. Окружили, лаяли, подбирались все ближе. Той еле удалось отбиться – курткой, сумкой. Говорят, спасло только везение.

- Сама подверглась однажды нападению там собак. Спасли проезжающие машины. Кое-как убежала. До сих пор боюсь там ходить, - пишет в соцсетях жительница Красноярска Мария.

- Всех бродячих собак - на отстрел. Оставить с десяток на район, кастрированных, чтоб не плодились - для борьбы с крысами, - считает Николай.

Впрочем, есть и те, кто не согласен:

- Жителям надо думать самим. Соседнюю Николаевку зачистили. А жители бросили, предали своих животных. Вот вам и последствия.

- Живу там. Стая дружелюбная, все собаки с чипами. Не нужно изначально махать сумками на них и шикать. Комплекс огромный, детей куча, никого не кусали никогда, - а это комментарий из того самого жилого комплекса.

Ловят и выпускают

Действительно, проблема с уличными животными в Красноярске (как и во многих других городах) стоит остро.

- Да и заявки из «Орбиты» поступают регулярно, - рассказала пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова. - Туда постоянно выезжают. Последнее план-задание в «Орбите» выдавалось 20 июля. При выезде подрядной организацией обнаружено 6 собак, у всех в ухе имелась бирка.

С начала 2019 года в ЖК «Орбита» (и на прилегающей к ней территории) было отловлено тридцать собак. Всем провели операции стерилизации/кастрации. А после 26 собак выпустили в среду обитания. Одну передали новому владельцу, трех оставили в приюте.

Сейчас есть два действующих муниципальных контракта, один на 2,5 миллиона рублей и другой – 2,984, почти три миллиона. Оба исполняет КРОО «Бездомный пес».

После ЧП в «Орбите» в понедельник, 22 июля, осуществлен повторный выезд. Если найдут кого-то без бирок, то отловят. Собак осмотрит ветеринар, выдаст заключение, что с ними делать дальше. К слову, звонков от жителей много. К примеру, пять жителей одного дома могут пожаловаться на одну собаку.

Как все работает? Человек звонит в 005, оттуда информацию передают в УДИБ. Там анализируют сигналы, распределяют, выдают план-задания по адресам. «БП» обязан все объехать, отловить, провести фото и видеофиксацию. Дальше представляет отчет об отлове, отправке в пункт, медосмотре, передержке в 10 дней, прививке от бешенства, транспортировке. А оплата производится строго по факту. Если собака здорова и не представляет опасности, ее стерилизуют/кастрируют, 10 дней передерживают, прививку от бешенства ставят и выпускают в среду обитания либо отдают в добрые руки.

Таким образом, за текущий год в Красноярске отловлено 578 собак. Всем проведены операции. Выпущено в среду обитания 497. 15 переданы новым владельцам. 66 оставлены в приюте. Это собаки, которые либо больны, либо понятно, что в среде обитания они не выживут. С такими работают дальше. Кому-то удается найти хозяина, кому-то нет. Но содержат их уже за собственные деньги, не за городские.

«Это часть экосистемы»

- Как мы видим из статистики, бродячих псов не усыпляют, - продолжает Светлана Трушкова. - Почему? Два года назад аграрному университету было заказано исследование: узнать, сколько у нас бездомных собак. В итоге исследователи подсчитали, что таких в городе порядка 10 тысяч. И дали рекомендацию, что делать, чтобы их количество сокращалось. Как оказалось, чем больше уничтожают популяцию собак, тем она активнее себя восстанавливает. Если же, напротив, отлавливать, стерилизовать и выпускать, популяция будет сокращаться, но постепенно.

Учтем, какое-то количество собак на территории все равно должно быть. Благодаря им например, крысы не размножаются. То есть они – это часть экосистемы.

И последнее: по словам зоозащитников, видео из «Орбиты» они посмотрели. И собаки на нем якобы неагрессивные, поскольку виляют хвостом. Агрессия проявляется по-другому: пес прижимает уши и рычит, хвост опускает. Но девушке-то от этого не легче.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВИНОВАТЫ ЛЮДИ!

Жители Студгородка не дали стерилизовать бродячую собаку. Об этом рассказали представители организации-подрядчика «Бездомный пес». - Служба отлова выехала по заявке на улицу Борисова, 14, где обитает глубоко беременная сука. Там территория промзоны, откуда собаки свободно выходят и разгуливают по ближайшему жилому сектору. Замшелые аргументы на основе «нам жалко стерилизовать» предъявили сотрудники предприятия. Всячески мешали работать службе отлова.

Пояснения, что собака будет стерилизована, вакцинирована и возвращена, не возымели действия. Суку отловить не удалось. Скоро она родит на улице выводок из 6-9 щенков.

ВАЖНО ЗНАТЬ: стерилизация беременных собак и кошек - стандартная практикав любой ветклинике. Животные по нерожденному потомству не скучают, не проявляют никаких эмоций. Очеловечивать стерилизацию собак - наивысшая глупость. Печальная история. Буквально каждый день бригада по отлову сталкивается с невежеством людей. Работать не дают. Надеемся, власти примут соответствующие меры реагирования.