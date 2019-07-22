2019-07-22T10:12:23+03:00
Общество

«Нам жалко стерилизовать»: в Студгородке сотрудникам службы отлова не отдают бездомных собак

Несмотря на то, что стерилизация беременных собак и кошек – стандартная процедура для любой ветклиники
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Нам жалко стерилизовать»: в Студгородке сотрудникам службы отлова не отдают бездомных собак«Нам жалко стерилизовать»: в Студгородке сотрудникам службы отлова не отдают бездомных собакФото: Мария ЛЕНЦ
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Скандальное происшествие случилось на минувших выходных в Красноярске. Сотрудники службы отлова «Бездомный пес» прибыли в Студгородок (территория промзоны, Борисова,14) по заявке: люди пожаловались, что стая атакует прохожих. Напомним, в микрорайоне «Орбита» накануне инцидента стая напала на шедшую по улице девушку – та кричала и отбивалась от собак сумкой. Но в промзоне, где обнаружили беременную суку, сотрудники отлова столкнулись с сопротивлением местных: не дадим, мол, забрать собаку.

- Собаки на Борисова, 14 с промзоны свободно выходят и разгуливают по примыкающему жилому сектору, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск сотрудники службы отлова. - Замшелые аргументы из серии «нам жалко стерилизовать» предъявили сотрудники предприятия. Всячески мешали работать службе отлова.

Пояснения, что собака будет стерилизована, вакцинирована и возвращена, не возымели действия. Суку отловить не удалось. Скоро она родит на улице выводок из 6-9 щенков. При этом в службе отлова поясняют, что стерилизация беременных собак и кошек – стандартная процедура для любой ветклиники. При этом стерилизованное животное не тоскует по нерожденному потомству. Кроме того, как рассказали специалисты, с подобным противодействием они сталкиваются практически ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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