«Саша держался дольше всех»: умер последний ребенок, попавший в реанимацию после пожаре в детском лагере «Холдоми»

11-летняя София Валова погибла на месте пожара. В больницу в тяжелейшем состоянии, с 90 до 100 процентами ожогов доставили 12-летнюю Веронику Стрыпину и 11-летнюю Елизавету Безрукову и 11-летнего Александра Мартыненко. Везти их в ближайшую крупную больницу было нельзя: «дети нетранспортабельны», - горькую правду пришлось сказать врачам. Они сделали все, что могли.

В районную больницу прилетели лучшие специалисты из ожоговых центров соседних регионов. По видеосвязи связались с самыми опытными из коллег. Подключилась Москва. Но чуда не произошло. Спустя несколько часов умерли Вероника и Лиза. А еще позже ушел Саша. Тот самый 10-летний мальчик, который уже спасся, уже выскочил из своей палатки. Но шагнул в ту, что горела, чтобы попытаться вытащить оставшихся в аду друзей...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/721732" frameborder="0"></iframe> Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.

София

Софии 23 июля исполнилось бы 11 лет. Родители собирались приехать в лагерь, чтобы отметить с дочкой и ее друзьями этот праздник. София очень любила танцевать...

София Валова

- В нашей студии Соня занималась пять лет, - плачет руководитель танцевального коллектива Руководитель Анна Шагапова. - Она была невероятно талантлива. – Танцами занималась профессионально, была членом общероссийской танцевальной рганизации. Единственная дочь, родители буквально носили ее на руках. И необычайно одаренная: занималась гимнастикой, играла на фортепьяно. Ее успехи вдохновляли других. Трудно передать словами наше состояние. Родители Сони находятся в состоянии шока.

Саша

11 лет, долгожданный первенец, есть еще младший братишка – Тимоша. Семья у Саши вполне обычная, на страницах родителей в соцсетях много снимков из путешествий – Вьетнам, США… В соцсетях у Сашиных мамы и папы вообще множество счастливых фото – родители с мальчишками и отдыхают, и дурачатся...

Саша Мартыненко

Когда стало известно о беде, родители примчались в больницу. Врачи так и не решились сказать, в каком тяжелом состоянии их сын.

- Сидим в больнице и ждем, - Светлана взяла трубку в ответ на наш звонок. – Ничего еще не знаем о сыне, врачи еще ничего не говорили. Простите… мне трудно говорить. Как все это произошло – тоже не знаю, нам еще ни слова не объяснили.

Сейчас телефон Светланы отключен, не могут дозвониться те, кто пытается ее поддержать. Гворят, и мама и папа в ужасном состоянии, - держаться, хоть как-нибудь, помогает только мысль о младшем сынишке. Его оставили с родственниками.

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Саша в роковую ночь был на пути к спасению. Его палатка находилась напротив той, что загорелась. В лагере мальчишки и девчонки живут отдельно, но их палатки как раз друг напротив друга. Услышав нечеловеческие крики из палатки девчонок, он бросился туда, чтобы попытаться их спасти. В этот момент начала плавиться крыша, на детей полился горящий пластик...

В каждой палатке было по 8 кроватей

Лиза, Вероника.

Мы еще пока ничего не знаем о Веронике и Лизе. Мы хотим рассказать об этих детях, потому что о них нужно рассказать. Какими они были, с кем дружили, чем увлекались, о чем мечтали. Это наша дань памяти и наше покаяние – за то, что все их не уберегли. Обращаемся к друзьям, родным и близким погибших детей. Поговорите с нами, напишите, наша электронная почта 2069652@mail.ru.

Сотрудники «Комсомольской правды» разделяют общее горе. Соболезнуем, скорбим...

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