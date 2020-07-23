Родители мальчика-героя, погибшего в Холдоми: «Все время думаем, как было бы, если бы он был тут»

Прошел год после трагедии в Хабаровском крае. Около трех часов ночи 23 июля 2019 года в детском палаточном лагере на турбазе «Холдоми» загорелись палатки, в которых ночевали школьники. По всем ГОСТам материал, из которого они были изготовлены, должен был быть негорючим. Но за какие-то доли секунды они превратились в огромные огненные шары и стали смертельной ловушкой для детей. Из 26 палаток сгорели 20. В лагере находились 189 детей, четверо из них погибли. В том числе и 11-летний Алексей Мартыненко.

Палатки в детском лагере были рассчитаны на 8 человек Фото: соцсети

Во время пожара Леша мог спастись. Он вовремя проснулся: услышал шум и запах гари. Времени на то, чтобы убежать, было достаточно. Но мальчик увидел, как пылает соседняя палатка и бросился внутрь спасать спящих там девчонок. Будил, выводил, а потом на него и оставшихся внутри детей вылился пылающий раскаленный пластик. 11-летняя Соня погибла сразу. А Лешу и еще двух девочек, Лизу и Веронику, увезли в больницу. Все трое скончались в реанимации от страшных ожогов.

Алексей учился в пятом класса лицея №1 Комсомольска-на-Амуре. Все, кто его знал, говорят: он всегда выделялся обостренным чувством справедливости, был лидером в классе и защищал тех, кто слабее.

- Ответственный мальчик и не по годам серьезный, на него всегда можно было положиться, - рассказала журналистам Людмила Конюшенко, его классный руководитель.

Лагерь после пожара Фото: соцсети

Алексей Мартыненко за героизм, проявленный во время пожара, был награжден орденом Мужества. Посмертно. В том проклятом лагере во время пожара находился и его старший брат Тимофей. Ему выпало позвонить и рассказать родителям о случившемся. В день памяти они пришли на кладбище, где похоронен сын. Рассказать, как живут без него, вспомнить, каким он был, сказать, что очень сильно скучают и никогда не забудут…

- Мы часто разговариваем о Леше, - рассказал «Комсомольской правде» Иван Мартыненко, папа Алексея. - Как было бы, если было бы вот так. Как было бы, если бы Леша был тут. Это чувство постоянно присутствует, это никуда не делось. Просто переросло в такую форму общения.

Леша с папой Фото: соцсети

В рамках предварительного следствия письма приходят, что продлено, продлено, продлено. Почему так долго следствие идет? Одна из причин, потому что должны быть опрошены все, кто был. Родители многих детей запрещают им разговаривать со следствием и с нами. Кто-то боится, кто-то не хочет ребенка травмировать. Их дети живые… Они хотят, чтобы это скорее забылось. Мы не знаем, почему это происходит. Сами по крупицам информацию собрали, которая нас интересовала.

Наш старший сын, ему сейчас 13 лет, не вспоминает о пожаре. Вычеркнул это из памяти. Живет своей жизнью, как любой ребенок. Он уехал учиться в другой город в Суворовское училище, в Уссурийск. Боялись ли отпускать? Конечно, страшно, были большие опасения. Но это все-таки военное училище. Там дисциплина и порядок и дети все время под присмотром. Надеемся, что все будет хорошо. Он хочет стать военным, пока все нравится. Ну а пока с нами, на каникулах.

Сегодня нам никто из посторонних не звонил. Видимо люди не знают, как себя вести в таких ситуациях, боятся как-то травмировать. Да мы и не общаемся ни с кем почти, только с тем, кем дружим.

Леша с мамой Фото: соцсети

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