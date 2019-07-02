«Качнувшая права» жительница Канска: «Мы уже четыре раза были отрезаны паводком от внешнего мира!»

- Мне со всей России звонят, все видели это видео, все в шоке, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Наталья Овчинникова, жительница Канска. Ей 40 лет, работает бухгалтером. - Я живу на той самой улице Чечеульская, где мы стояли во время этой встречи с губернатором.

Напомним, накануне по местным и федеральным СМИ разлетелось видео, снятое на встрече губернатора Красноярского края с жителями Канска. Этот город ушел под воду после разлива реки Кан и только-только вода начинает спадать. У людей размыло огороды, подтопило дома. Нервы, понятно дело, натянуты до предела.

Одна из жительниц спросила главу региона «Вы дорогу нашу видели? А если сейчас вода пойдет и размоет? За нами вертолеты будут присылать?»

В Канск пришла большая вода. Фото: ЧП - Канск.

Вопрос был из серии «если», то есть не самый горячий, особенно учитывая чрезвычайную ситуация в городе.

И губернатор ответил: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную».

- Именно эту дорогу размыло в прошлое наводнение в начале двухтысячных, - объясняет Наталья. - И мы не могли ни выехать не заехать, были три дня отрезаны от мира. Нас никого не пускали домой и наоборот не выпускали. Наши «Жигули» тогда утонули, а мы сидели на крыше.

Понятно, что мы будем задавать вопросы на встрече не самые приятные. Не всегда, возможно, корректные. Но я простой человек, я проще могу общаться с людьми, губернатор, конечно, должен быть сдержаннее. Но меня не обидел его ответ, я все понимаю, нервы у всех не железные, а ситуация одинаково сложная и для нас, и для властей. Немного задело, конечно. Но я думаю, нам это даже поможет. Прогремели на всю страну, не то, что с ответом губернатора, а с нашими бедами.А у нас в районе и дети, и пожилые. Столкнулись уже и в это наводнение - на соседней улице женщину заболевшую вывозили спасатели из дома на лодке. Поэтому я и спросила: если в этот раз нас затопит, мы снова будем отрезаны от мира?

Комментарий Натальи С., жительницы Канска, о встрече с губернатором 00:00 00:00

Главное, чтобы нас тут не бросили. Чтобы местным властям можно было напомнить: губернатор нам обещал! Наводнения эти (на моей памяти очень серьезное – четвертое) – наш наболевший вопрос...

В пресс-службе Александра Усса пока не прокомментировали официально инцидент (комментарий готовится).

А вот что говорят краевые депутаты:

Елена Пензина, депутат законодательного Собрания Красноярского края:

- Я все-таки считаю, губернатор хамом у нас никогда не был, 25 лет его знаю. Мне кажется, фраза эта все-таки вырвана из контекста. Повторю - ни разу я не видела, чтобы Александр Викторович вел себя некорректно, или по хамски по отношению к людям.

Комментарий Елены Пензиной, депутата Законодательного собрания, о встрече губернатора с жителями Канска 00:00 00:00

(Благодарим за помощь в публикации ТК «Лимон ТВ»)

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