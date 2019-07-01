«Вода поднималась прямо на глазах»: из затопленного паводком Канска начали эвакуировать людей
Большая вода вслед за Иркутской областью пришла в Красноярский край. Наводнение началось в Канске, где из берегов вышла река Кан (один из притоков Енисея). Видео и фото происходящего жители городка на 100 000 населения выкладывают в соцсети. И горько комментируют: «Что с нашим городом такое?! То пожары (о больших пожарах в Канске 2017 года - прим. Ред.), то теперь вот наводнение»...
Наводнение в Канске. Началась эвакуация людей.Видео: соцсети
Обстановка в городе, действительно, непростая. По официальной информации ГО и ЧС города, начата эвакуация жителей. К настояшему моменту из зоны подтопления эвакуировано 184 человека. Большая часть отправились к родственникам и друзьям, 10 человек разместили во временных эвакопунктах.
Поселок Строителей Фото: соцсети
- По данным на 10.00 (6:00 мск) уровень воды в реке Кан составил 438 см, за 4 часа уровень воды снизился на два сантиметра, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск спасатели. - Количество подтопленных участков остается прежним.
То, что вода немного упала, - для жителей Канска новость, конечно, хорошая. Однако, как рассказывают очевидцы, пришла большая вода буквально на глазах.
Спасатели говорят, что вода начинает убывать Фото: соцсети
- Только что во дворе было терпимо, чуть позже смотрю в окно - ребенок у меня же по пояс в воде, резвится, - рассказывает жительница поселка Строителей (микрорайон в городе) Тамара Семенова. - Вода на глазах пребывала... Мы пока к друзьям перебрались - на всякий случай. Как теперь дом наш... даже не знаю. Горе, конечно. Частные-то дома теперь вообще непонятно как просушивать.
КОНКРЕТНО
В Канске в связи с паводком введен режим ЧС, создан оперативный штаб. Из зоны подтопления эвакуировано 184 человека. Подтоплено 117 дачных участков, а также 59 придомовых территорий. Добавим, что в воскресенье, 30 июня, уровень воды в реке Кан вырос до 439 сантиметров. С пострадавшими жителями города работают спасатели.
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ИСТОЧНИК KP.RU