«Эмоции иногда брали верх»: пресс-секретарь красноярского губернатора прокомментировала реплику «качнули права»

Елена Уляшева, начальник управления пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, прокомментировала инцидент на своей страничке в социальной сети.

Напомним, накануне по местным и федеральным СМИ разлетелось видео, снятое на встрече губернатора Красноярского края с жителями Канска. Этот город ушел под воду после разлива реки Кан и только-только вода начинает спадать. Одна из жительниц спросила главу региона «Вы дорогу нашу видели? А если сейчас вода пойдет и размоет? За нами вертолеты будут присылать?»

Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район. Фото Елена Уляшева

И губернатор ответил: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную».

«По поводу видео в соцсетях с поездки в Канск губернатора. Те, кто вчера присутствовал при этом общении, тот знает, что распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста. У губернатора вчера было несколько очень конкретных и содержательных разговоров с людьми, пострадавшими от наводнения. И именно по итогам этого общения Александр Викторович принял ряд решений. Они касаются и мобильных общественных приемных, где людям помогут оформить необходимые документы, ответят на интересующие их вопросы. И тех дорог, которые необходимо будет отремонтировать после того, как спадет вода. И материальной помощи пострадавшим. Некоторые удивились, что он, дескать, в белой рубашке, в туфлях отправился в зону подтопления. Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район сразу после проведения совещания, где ему доложили о последствиях наводнения. Его цель была – лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчиненные. Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди. Но я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил. Важно – губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации.

Комментарий Елены Уляшевой, пресс-секретаря губернатора красноярского края 00:00 00:00

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