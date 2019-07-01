«У страха глаза велики»: в МЧС рассказали о реальном положении с паводком в Канске

В Канске (Красноярский край) паводком затоплено 117 дачных участков и 79 частных домов - это официальные данные региональгоно МЧС. Причиной разлива реки Кан (а именно из-за этого притока Енисея произошло наводнение) называют обильные ливни, которые прошли недавно в восточной группе районов Красноярского края и Иркутской области. А никак не сход мифического ледника в Саянах, на который ссылаются диванные знатоки наводнений в соцсетях, запугивая и без того перепуганных жителей Канска тем, что вода якобы поднимется аж на 18 метров! Но... это ложь. Да, сейчас в городе много подтопленных участков, но, по информации спасателей, вода в реке Кан уже идет на спад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/717745" frameborder="0"></iframe> Замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников о паводке в Канске.Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- В ближайшее время прогнозируем стабилизацию паводковой ситуации в Канске, - говорит замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников. - В Канске уровень воды превысил критические отметки на 91 сантиметр. Подтоплены придомовые территории у 79 домов и у 140 дачных домиков. На месте происшествия организовано проведение подворовых обходов, оповещение и информирование населения о складывающейся оперативной обстановке, мониторинг уровня воды проводится каждые четыре часа. Оказывается необходимая помощь в переносе имущества, временного отселения населения, домашних животных и скота в безопасный район. В случае ухудшения обстановки, чего мы уже не ожидаем, в готовности находится 4 пункта временного размещения общей вместимостью более 3500 человек.

Паводок скоро отступит Фото: соцсети

В МЧС говорят, что из зоны подтопления эвакуировано только 79 человек - и это те люди, которые сами посчитали нужным оставить свои дома. Ранее проходила информация о 184 эвакуированных. Однако она не подтвердилась: некоторые из пострадавших просили отвезти их обратно домой за необходимыми вещами, которые в суматохе забыли прихватить - их могли посчитать дважды.

Наводнение охватило дачные участки и частные домаФото: соцсети

- У нас пофамильно есть список пострадавших, и их 79 человек. Очень много недостоверной информации в Интернете, и мы всеми силами с ней боремся, чтобы предотвратить панику, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск официальный представитель регионального МЧС Алена Алексишина. - У страха глаза велики. В Канске подтопило подвалы у частных домов и дачные участки. Да - у людей погиб урожай, да - пропали продукты. И это большое горе, особенно для пожилых людей, которые живут огородом. Но затопленных по крышу домов в Канске нет. Еще раз: река идет на спад, и, возможно, уже сегодня к вечеру люди начнут возвращаться в свои дома.

Затопленные территории Канска

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Канске побывал губернатор Красноярского края Александр Усс, чтобы на месте оценить обстановку и ущерб, нанесенный городу стихией. Как отметил Усс, ситуация в Канске под контролем и опасений не вызывает, однако власти края держат руку на пульсе и в случае чего готовы вместе со спасателями мобильно эвакуировать людей. Опасения вызывают другие реки края, уровень воды в которых может подняться, - так же из- за ливней.

- По данным Гидрометеослужбы, к 3 июля возможна волна дотеканий по рекам Тасеева, Бирюса, что может спровоцировать подтопление населенных пунктов - поселков Почет Абанского района и Машуковка Мотыгинского района, - говорят в пресс-службе правительства края. - Главам районов и сельсоветов рекомендовано быть в режиме повышенной готовности, проинформировать население о возможном ухудшении паводковой обстановки, проверить пункты временного размещения, подготовить береговую линию.

КОНКРЕТНО

- подтоплено 79 придомовых территорий и 140 дачных участков;

- эвакуировано 79 человек, в том числе 24 ребенка;

- часть эвакуированных находятся в пункте временного размещения (гостиница Сибирь), часть - у родственников;

- паники среди населения нет, администрация района постоянно информирует людей о ситуации с уровнем воды и о прогнозах;

- организован подвоз хлеба и воды;

- каждые четыре часа специалисты наблюдают за уровнем воды на водомерных постах

- сегодня беспокойство вызывают и другие реки края - Бирюса (Абанский район) и Тасеева (Мотыгинский).

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