«Права хотите качнуть?»: Александр Усс поговорил с пострадавшими во время наводнения в Канске.

По последним данным, уровень воды на р. Кан в Канске упал на 16 см и составляет 425 см. В настоящее время остаются подтопленными 137 придомовых участков, в которых проживает 361 человек, из них 53 ребенка. Кроме того, затоплены еще 238 дачных участков. Эвакуированные жители города размещены в пункте временного размещения и у родственников. На месте работают 112 спасателей и 23 единицы техники, об этом сообщает компания ТВК.

Ситуация в Канске намного спокойнее, чем в Иркутской области, однако тоже непростая. И губернатор Красноярского края Александр Усс оценил ее лично. Он экстренно прилетел в Канск с большой группой представителей администрации и силовых структур и поговорил с пострадавшими.

Одна из жительниц спросила главу региона «Вы дорогу нашу видели? А если сейчас вода пойдет и размоет? За нами вертолеты будут присылать?»

Вопрос был из серии «если», то есть не самый горячий, особенно учитывая чрезвычайную ситуация в городе.

И губернатор ответил: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную».

Однако в итоге ответил: «Если ее размоет, ее восстановят».

Также во время встречи с пострадавшими губернатор поправил одному из мужчин воротник футболки, сказав: «Спокойно. Давайте я вам поправлю воротничок».

Как сообщили в краевом правительстве, по итогам рабочего визита принято решение организовать в Канске мобильные общественные приемные для пострадавших, чтобы оказать им правовую, социальную и психологическую помощь.

В приемных будут работать сотрудники службы соцзащиты, сотрудники отдела по вопросам миграции, инспекторы ГИБДД, участковые, представители прокуратуры и МЧС.

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