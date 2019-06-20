«И раньше падали, что ж теперь?»: Агафья Лыкова отказалась покидать заимку на время запуска ракеты с Байконура

В таежном тупике, на заимке Лыковых, этим летом гостей много. Совсем недавно у Агафьи Карповны с подарками побывали корреспонденты «Комсомолки». И вот – снова полный двор гостей. На этот раз к таежной отшельнице прибыл вертолет Роскосмоса – предупредить о предстоящем запуске космического аппарата и предложить на время уехать с заимки. Избушка Агафьи, да и вся прилегающая территория, попадает в зону, куда могут упасть ступени ракеты. Но Агафья ни в какую уезжать с заимки не хочет.

Быт Агафьи КарповныФото: Данил БАРАШКОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/711511" frameborder="0"></iframe> Агафья Карповна говорит по телефону.Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Сотрудники заповедника «Хакасский» и представители Роскосмоса посетили Агафью Карповну, - рассказал на своей странице в соцсети директор заповедника Виктор Непомнящий. - Плановая поездка осуществлялась в рамках договора с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса, совершен облет территории участка «Заимка Лыковых» заповедника «Хакасский» и федерального заказника «Позарым» на предмет обеспечения безопасности людей и объектов во время запуска космического аппарата с космодрома «Байконур». От эвакуации Агафья Карповна отказалась.

Дом Агафьи КарповныФото: Данил БАРАШКОВ

Впрочем, отказом она никого из инспекторов не удивила. О том, что Карповна не любит покидать свой дом, знают все. Уж кто только ее не уговаривал: и известные политики, и журналисты, и инспекторы, и просто друзья с «большой земли». Но Агафья, словно кремень: нет – и все. И никаким комфортом ее с заимки не выманишь. Про падение ступеней и говорить нечего. Про них мы во время поездки хозяйку тоже спрашивали.

Отшельница делает вот такие красивые пояскиФото: Данил БАРАШКОВ

- Ступени ракет падают часто рядом с заимкой?

- И раньше падали, что ж теперь? – улыбаясь, говорила корреспонденту «КП» Агафья.

Для одних Агафья – легенда, уникальное явление, которое кощунственно оценивать расходами, трудозатратами. А для других – капризная старушка, живущая на всем готовом...Фото: Данил БАРАШКОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/711510" frameborder="0"></iframe> Быт Агафьи Карповны.Надежда ИЛЬЧЕНКО

По всему видно – не повод это для Карповны заимку покидать. Да и вообще, существует ли то, что заставит ее заимку покинуть? Вряд ли. Правда, три года назад, в 2016-м, ее вертолетом отвозили в Таштагол, в больницу. В тот год Агафью сильно мучила боль в суставах. Она и сейчас ей покоя не дает.

В восточном углу избы, как и полагается, у Агафьи иконостасФото: Данил БАРАШКОВ

- С постели иной раз подняться не могу, - вздыхает Агафья. – Спина и ноги сильно болят.

Огромная старая книга – семейная, 15 векаФото: Данил БАРАШКОВ

Инспекторам хозяйка тоже на здоровье пожаловалась. Рассказала, что огородик (он у Карповны расположен на горе, у которой стоит заимка) полностью посадила. Корму козам хватает, продукты тоже в достатке. В общем, жизнь на заимке Лыковых идет своим чередом.

Табличка для гостей АгафьиФото: Данил БАРАШКОВ

Быт отшельницыФото: Данил БАРАШКОВ

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