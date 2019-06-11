«Одни рога торчали!»: утонувшего в двухметровом сугробе оленя спасли в Норильске

Норильские парни так суровы, что таскают оленей из двухметровых сугробов голыми руками. Кроме шуток, двое мужчин из самого северного города в мире устроили настоящую спасоперацию, чтобы вызволить дикое животное. Такое видео появилось в инстаграме паблика «Жить в Норильске» во вторник, 11 июня.

Нет, это не ошибка. В Норильске Красноярского края снег лежит по 9-10 месяцев в году. Обычно гигантские заносы тают к середине июня. Но, понятно, не сразу и не везде. В один из таких сугробов и угодил северный олень. Считай утонул – одни рога торчали. Но ему повезло – попал на глаза двум проезжающих мимо мужчинам.

- Смотрим, провал, а в нем – олень, - делятся они на камеру. - А невдалеке ходит второй олень. Просто того замело что ли…

zhitvnorilske Спасение северного оленя

Вооружившись лопаткой, один из мужчин принялся откапывать животное. Но олень завяз намертво – не мог даже двинуть ногой. Пришлось вдвоем тянуть его рога. Метр за метром, чтобы освободить из ловушки.

- Ты старайся сам-то, давай! – подбадривали рогатого. – Смотри, уже даже копытами почти не шевелит.

Скорее всего, олень увяз в снегу давно. Продрог до костей. И, если бы не люди, замерз насмерть. Сколько было радости, когда его выручили! Один, другой неуверенный шаг. И вдруг как дал деру.

- Ай, молодец! – рассмеялись спасители. – Ну, расходимся, нормально будет.

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