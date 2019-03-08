«Копай глубже, может, на мамонте стоит»: мужчина вырыл под снегом многометровый туннель, чтобы вызволить свое авто
Норильские парни так суровы, что держат свои машины в «бункерах» из снега. А, если без шуток, после шторма, отбушевавшего в самом северном городе мира, улицы превратились в гигантские сугробы.
- Теперь понял, почему город называется НОРильск, - пишут в соцсетях. Фото: Новости Норильска.
С приходом весны ничего не изменилось: заносы в два человеческих роста (а то и выше) растают разве что к лету. Что же теперь забыть о машине? – решил житель Норильска. И отправился проведать свою «Волгу». Как оказалось, она буквально утонула в сугробе. Выход один – идти за лопатой и вызволять добро.
На все ушел не один час. Правда, судя по фото, опубликованным в группе «Новости Норильска», хэппи-энда не последовало. Хозяин вырыл целый туннель – в несколько метров. Там же и обнаружил – под тяжестью снега лопнуло лобовое стекло. А вот сумел ли высвободить свой автомобиль, история пока умалчивает.
Лобовое стекло раздавлено снегом. Фото: Новости Норильска.
Зато в соцсетях операцию по спасению машины комментят активно:
- В Норильске археологи откопали мамонта машиностроения.
- Копни глубже, может, она на мамонте стоит!
- Я только что понял, почему город называется НОРильск.
- Зато там из снега гараж можно сделать, да и квартиру - без кредита.
- Зачем откопал? В таком состоянии она ещё долго могла бы сохраняться, динозавры не дадут соврать.
- Точно за заначкой полез туда.
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Норильск заметает снегом. Жители Северного города к этому явлению привычные. Говорят: было бы удивительно, если бы раз в неделю ветер не подул. Делают фотографии и видео и тут же выкладывают их в социальные сети, снабжая их оптимистичными комментариями. (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU