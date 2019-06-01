«Да у нас тут настоящее море»: жители Норильска ходят по стенам, чтобы преодолеть гигантские лужи в городе

Заполярный Норильск - город контрастов. На улицах здесь еще лежат сугробы, кое-где проглядывают оттаявшие после зимы крыши машин, и тут же - гигантские лужи, которые горожане вынуждены преодолевать едва ли не вплавь. А кому-то в прямом смысле слова приходится ходить по стенам. Видео, на котором молодой человек карабкается по стене, чтобы не замочить ног, наделало много шума в соцсетях. Горожане возмущены сложившейся ситуацией и во всем винят коммунальные службы, которые, по их мнению, не справляются с «паводком» на улицах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712292" frameborder="0"></iframe> Потоп в Норильске.Видео: соцсети

«Да у нас тут целое море! Свое, норильское. И на юг ездить не надо», - иронизируют норильчане. «Так вот зачем нужны были эти перила! Жаль пацана, все равно ноги промочит. Дальше-то луж не меньше. Резиновые сапоги надо надевать, без них сейчас в городе никак», - сочувствуют герою видеоролика горожане.

Между тем проблема гигантских луж в Норильске в начале лета стала уже традиционной - снега в заполярном городе слишком много. В администрации города видео никак не комментируют, однако отмечают, что при таких осадках, как в Норильске, никакая техника, даже самая современная и дорогостоящая, со снегом не справляется - в два счета его с улиц не уберешь. А сегодня в Норильске вновь шел снег. Шел и таял, превращаясь в лужи. Ну, или в море. Норильское.