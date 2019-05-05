2019-05-05T13:10:23+03:00
Происшествия

«Даже Ильич в сугробе с головой»: в майские праздники Норильск засыпало снегом

Откапывайся, кто может! [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Вот такой у нас Первомай. Фото: Новости Норильска. Видео: соцсети.Вот такой у нас Первомай. Фото: Новости Норильска. Видео: соцсети.
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Где-то расцветают яблони и груши, а Норильск в майские праздники завалило снегом. «Никогда такого не было, и вот опять!» - пересмеиваются в соцсетях местные.

Для жителей самого северного города мира сугробы в два человеческих роста даже летом - дело привычное. Ведь в снег в Норильске лежит с конца сентября до начала июня. Почти девять месяцев.

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Археологические находки во дворах
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- И все равно бывает обидно: в Красноярске, к примеру, народ рассекает в майках и шортах, 5 мая там больше плюс 20, а у нас как в той песне – снег кружится! – вздыхают некоторые.

Норильск завалило майским снегом.

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Норильск. 4 мая.
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Впрочем, большинство норильчан настолько суровы, что не думают вешать нос. Напротив, бравируют здешними чудесами. Снимают - и срочно в соцсети. Вот - на Первомай памятник Ленина ушел под снег, только лицо откопали.

- С ума сойти, даже Ильич в сугробе с головой, - пишут пользователи.

А вот - на фоне высоток сняли разгуливающую по снегу белую куропатку. Обитательницу тундры, между прочим.

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Сугробы в Талнахе. Май.
419 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram
Куропатка в центре города. Фото: Екатерина КАВЕРИНА, Новости Норильска.

Куропатка в центре города. Фото: Екатерина КАВЕРИНА, Новости Норильска.

- Контактный зоопарк в центре города! - делится автор фото Екатерина Каверина. - Что за птица, есть эксперты?

Ну а то! «Медведь это белый», «100%, гусь», «Бобер, как есть бобер», посыпались комменты. Северный народ, он такой. Погода не балует, хоть шуткой согреемся.

Фото: pro_norilsk, norilsk.today, norilsk_prirodaa - в Instagram.

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Норильские парни так суровы, что держат свои машины в «бункерах» из снега. А, если без шуток, после шторма, отбушевавшего в самом северном городе мира, улицы превратились в гигантские сугробы. С приходом весны ничего не изменилось: заносы в два человеческих роста (а то и выше) растают разве что к лету. Что же теперь забыть о машине? – решил житель Норильска. И отправился проведать свою «Волгу». Как оказалось, она буквально утонула в сугробе. Выход один – идти за лопатой и вызволять добро (Подробности).

В Норильске в первый день лета выпал снег

«Не жарко там у вас», - пишут непосвященные в чудеса северного края. Традиционно в первых числах июня в Норильске заканчивается вывоз снега. Зимой успевают чистить дороги, а сугробы во дворах высотой до второго этажа оставляют до лета. Но тут погода подкинула коммунальщикам свежую порцию: снег выпал аккурат в первый день лета, 1 июня (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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