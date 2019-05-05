«Даже Ильич в сугробе с головой»: в майские праздники Норильск засыпало снегом

Где-то расцветают яблони и груши, а Норильск в майские праздники завалило снегом. «Никогда такого не было, и вот опять!» - пересмеиваются в соцсетях местные.

Для жителей самого северного города мира сугробы в два человеческих роста даже летом - дело привычное. Ведь в снег в Норильске лежит с конца сентября до начала июня. Почти девять месяцев.

pro_norilsk Археологические находки во дворах

- И все равно бывает обидно: в Красноярске, к примеру, народ рассекает в майках и шортах, 5 мая там больше плюс 20, а у нас как в той песне – снег кружится! – вздыхают некоторые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706862" frameborder="0"></iframe> Норильск завалило майским снегом.

Впрочем, большинство норильчан настолько суровы, что не думают вешать нос. Напротив, бравируют здешними чудесами. Снимают - и срочно в соцсети. Вот - на Первомай памятник Ленина ушел под снег, только лицо откопали.

- С ума сойти, даже Ильич в сугробе с головой, - пишут пользователи.

А вот - на фоне высоток сняли разгуливающую по снегу белую куропатку. Обитательницу тундры, между прочим.

norilsk_prirodaa Сугробы в Талнахе. Май.

Куропатка в центре города. Фото: Екатерина КАВЕРИНА, Новости Норильска.

- Контактный зоопарк в центре города! - делится автор фото Екатерина Каверина. - Что за птица, есть эксперты?

Ну а то! «Медведь это белый», «100%, гусь», «Бобер, как есть бобер», посыпались комменты. Северный народ, он такой. Погода не балует, хоть шуткой согреемся.

Фото: pro_norilsk, norilsk.today, norilsk_prirodaa - в Instagram.

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