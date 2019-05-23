2019-05-23T14:56:26+03:00
Общество

«Конец мая – снег обязан быть»: норильчане шутят по поводу непогоды

Самолеты летают, автобусы ездят и никаких вам природных аномалий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Конец мая – снег обязан быть»: норильчане шутят по поводу непогоды. Фото: стоп-кадр видео«Конец мая – снег обязан быть»: норильчане шутят по поводу непогоды. Фото: стоп-кадр видео
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- Это у вас там, в Красноярске, готовят пляжи к купальному сезону. А у нас все четко по графику: как подходит время для последних звонков в школах – снег обязан быть. И точка! – рассказывает оперативную сводку о погоде знакомый из Норильскеа. – И что с того, что новый снег пошел? Да у нас еще старые трехметровые сугробы лежат. Еще не все «подснежники» вытаяли.

В Красноярском крае в Норильске сегодня сильные снегопады и ветер.

«Подснежниками», к слову, северяне называют автомобили, которые зимуют под снегом.

Сегодня в Северном городе густой мокрый снег, он накрыл город плотным серым туманом. Видимость такая, что лучше ходить пешком – так безопаснее будет. Машин на улицах и в самом деле немного, потому что очень скользко. Температура воздуха днем нулевая, ночью небольшой морозец – и так обещают еще четыре дня.

Одно хорошо, нет сильного ветра. Низовую пургу жители севера не любят, столько проблем от нее – наносит сугробы высотой до второго, а где и до третьего этажа.

В аэропорту Норильска даже рейсы не отменяют: согласно онлайн-табло, самолеты взлетают и садятся по расписанию. В общем, вот такой он, норильский май.

Сами северяне воспринимают все в шутку и длятся ими в соцсетях:

- Батюююшкиии как так то?

- Лето пролетело, всё осталось позади, но мы то знаем, лучшее конечно впереди.

- Ну наконец-то снег!!! это лето уже задолбало!

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«Сегодня утром в Норильске выпал снег. Ну как выпал... немного просыпался вперемешку с дождем. Со всего города даже на один сугроб не наскребешь. В горах, правда, чуток припорошило. В общем, чему вы там у себя на большой земле удивляетесь? Для нас снег и в июне, и в июле – это нормально. Мы это даже за событие не считаем». Вот такую информацию получила «Комсомольская правда»-Красноярск из первых уст от своих норильских читателей (подробнее).

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Вот же, буквально несколько дней назад выпускники норильских школ фотографировались на память на фоне трехметровых сугробов. И делились в соцсетях, вроде как: «Поглядите, как у нас тут эксклюзивно. Вам, жителям юга, не понять».(подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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