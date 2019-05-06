В Туве задержали последнего из девяти сбежавших из следственного изолятора

В Туве задержали последнего из девяти заключенных, которые совершили побег из изолятора временного содержания. Напомним, это произошло 14 апреля в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района (примерно в 300 километрах от столицы республики, города Кызыла). Сначала двое из подследственных обманули неопытного конвоира: попросили переодеться в чистую одежду. А когда конвоир отвел их в отдельную комнату, где находились личные вещи, воспользовались моментом и накинулись на него с удавкой и ножом. К счастью, не стали доводить задуманное до конца и оставили охранника в живых.

Затем забрали у него ключи и устроили в изоляторе «день открытых дверей». Выпустили еще семерых человек, подозреваемых в тяжких преступлениях: убийствах, грабежах, кражах и разбоях. Разбежались в разные стороны, кто-то – побежал прятаться в одиночку, кто-то на пару с сокамерниками.

Через час в селе Кызыл-Мжалык были уже все высокие чины из республиканской полиции, ГУФСИНа, Росгвардии. Стянули отряды силовиков – около четырех сотен человек. Первого беглеца обнаружили неподалеку от изолятора буквально через два часа после побега, он спокойно дал себя задержать, сопротивления не оказывал. Затем второго. На следующий день – еще двух и всех в том же районе.

- В срок до 24 апреля полицейскими было задержано 8 участников побега. Дальнейшими розыскными мероприятиями было установлено местонахождение последнего из сбежавших и проведено его задержание, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Последний арестант прятался в том же селе Кызыл-Мажалык, в одном из частных домов. Его доставили в полицию. Добавим, что следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Еще одно уголовное дело возбудил СО МО МВД РФ по ч.3 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении).

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