Напали на охранника и распахнули все камеры: как в Туве совершили побег девять арестантов

Невероятно, но факт: сразу девять арестантов совершили побег из следственного изолятора, расположенного в селе Кызыл-Мажалык (300 километров от столицы республики Кызыла). Все – под следствием по тяжким статьям – убийства, тяжкие телесные повреждения, грабежи, разбои и кражи…

Сбежали, словно по сценарию из триллера: сначала двое арестантов обманули конвоира, напали на него с ножом. А затем, забрав связку ключей, объявили в изоляторе «день открытых дверей».

«Начальник, переодеться бы»

Изолятор временного содержания в Кызыл-Мажалыке – небольшое одноэтажное здание, расположенное ближе к окраине села. Здесь всего несколько (по неофициальным данным, две) камеры, где содержат арестованных. Днем 14 апреля двое из подследственных обратились к конвоиру:

По-прежнему в розыске

- Начальник, переодеться бы в свежее, отведи!

Одежда у арестованных находится в отдельном помещении вместе с прочими вещами, которые изымаются при задержании. Конвоир согласился. В комнате арестанты начали переодеваться, - естественно, под строгим надзором. А потом, когда конвойный на секунду потерял бдительность, накинули на его шею удавку из ремня. Душили до тех пор, пока полицейский не потерял сознание. Благо, не довели задуманное до конца.

Далее произошла совсем уж удивительная вещь – у одного из арестантов оказался при себе… нож. Им он несколько раз полоснул по конвоиру. Затем, забрав ключи, они отомкнули две камеры.

- Кто хочет на свободу? Давай на рывок (так на жаргоне говорят о побеге, который не планируется заранее)!

Другие арестанты бросились на свободу. Сопротивления им никто не оказал, - по крайней мере, официальной информации на этот счет нет.

Будет только хуже

Спустя час после побега в Кызыл-Мажалыке было уже не протолкнуться – везде силовики, их стянули сюда из Чадана (позднее подоспела группировка сил и из Кызыла). Неподалеку от ИВС сотрудник Росгвардии заметил одного из беглецов. Сопротивления тот не оказывал.

- Да просто понял, видать, что будет только хуже, когда поймают, - делятся мнением местные.

Еще через час нашли второго арестанта. А в понедельник, 15 апреля, - еще двух. По официальным данным, распространенным официальным представителем МВД России Ириной Волк, задержаны Орлан Ооржак, Аян Калзан, Эчис Кужугет и Марай-оол Хомушку. Еще пятеро беглецов - на свободе. Есть ли среди задержанных зачинщики побега - пока неизвестно.

- Народ у нас, конечно, испуган произошедшим, село тихое и маленькое, все всех знают, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Артыш Куулар, специалист по жизнеобеспечению сумона (села) Кызыл-Мажалык. – Но мы оповестили и предупредили всех, чтобы детей берегли и аккуратнее на улицах были. Вчера у нас человек 300 – 400 полицейских было. Они улицы патрулировали и сегодня обходят все вокруг. С ними, конечно, безопаснее.

Далеко ли убежали арестанты – пока неизвестно: могли залечь на дно в селе, а могли рвануть в Кызыл или, наоборот, в сторону Ак-Довурака, к границе Тувы и Хакасии.

Так или иначе, план «Перехват» объявлен в Туве, соседней Хакасии и Красноярском крае, ориентировки на беглецов висят практически на каждом заборе.

На поиски брошены все силы полиции, Росгвардии и СК.

Что касается пострадавшего конвойного, то сегодня его выпишут из больницы: его жизни ничто не угрожает. Сейчас с ним находятся близкие – жена и ребенок.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол тоже держит ситуацию на контроле.

- Поручил своему заместителю совместно с муниципальными властями оказать всемерную организационную поддержку сотрудникам МВД в поиске беглецов из ИВС в Барун-Хемчикском районе, - написал на своей страничке в соцсети Кара-оол. - Земляков прошу сохранять спокойствие, но при этом быть бдительными и осторожными: не оставлять без присмотра детей и желательно самим находиться дома в позднее и ночное время. Уверен, наши правоохранители проведут весь комплекс мер профессионально и оперативно.

КОММЕТАРИЙ

Алла Нурсат, официальный представитель СКР по Туве:

- Следственными органами по результатам доследственной проверки по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей, в помещении изолятора временного содержания межмуниципального отдела «Барун-Хемчикский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). К указанному уголовному делу присоединено уголовное дело, возбужденное следователем СО МО МВД РФ по факту побега из ИВС 9 задержанных лиц по ч. 3 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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Сейчас этим делом занимаются следственные органы. Беглецы были задержаны по тяжким статьям уголовного кодекса – это нанесение тяжких телесных повреждений, грабежи, разбои. И вот сейчас к этому списку добавится побег и посягательство на жизнь сотрудника полиции. (Подробности)