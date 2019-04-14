В Туве задержан один из девяти опасных преступников, сбежавших утром из изолятора временного содержания

По предварительным данным, уже задержан один из девяти беглецов, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Мужчину заметили неподалеку от отдела полиции, откуда и был совершен дерзкий массовый побег. Сопротивления подозреваемый не оказал и предпочел сдаться добровольно. Сейчас на место задержания выехал следователь.

Напомним, все произошло сегодня около 11 часов утра в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. В изоляторе временного содержания в местном отделе полиции при выводе из камер двое следственно-арестованных неожиданно набросились на дежурного ИВС. Они начали душить полицейского, а после еще несколько раз ударили несчастного ножом. После этого зачинщики открыли остальные камеры.

- Давай с нами! - пригласили они остальных задержанных присоединиться, те не отказались.

И все сразу же покинули здание.

Сбежавшие заключенные

Все правоохранительные органы в Туве, Хакасии и Красноярском крае были привлечены к поискам опасных беглецов. Именно опасных. Ведь все они были задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений. Несколько из них уже осуждены за нанесение тяжких телесных повреждений, грабежи и разбои. В отношении еще двух пока еще продолжаются судебные слушания по статьям «убийство» и «кража». Остальные пока в статусе подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений и разбое. И к этому списку всем беглецам может добавиться еще две статьи – побег и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, - прокомментировала «Комсомольской правде» - Красноярск Алла Нурсат, старший помощник руководителя СУ СК РФ Тувы. - По поручению следователя проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание совершивших побег лиц.

Известно, что пострадавший полицейский госпитализирован. Врачи сделали все возможное и его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

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