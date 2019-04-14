2019-04-14T17:50:26+03:00
Происшествия

В Туве задержан один из девяти опасных преступников, сбежавших утром из изолятора временного содержания

Мужчина сопротивления не оказывал
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Поиски остальных беглецов продолжаютсяПоиски остальных беглецов продолжаютсяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По предварительным данным, уже задержан один из девяти беглецов, сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Мужчину заметили неподалеку от отдела полиции, откуда и был совершен дерзкий массовый побег. Сопротивления подозреваемый не оказал и предпочел сдаться добровольно. Сейчас на место задержания выехал следователь.

Напомним, все произошло сегодня около 11 часов утра в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. В изоляторе временного содержания в местном отделе полиции при выводе из камер двое следственно-арестованных неожиданно набросились на дежурного ИВС. Они начали душить полицейского, а после еще несколько раз ударили несчастного ножом. После этого зачинщики открыли остальные камеры.

- Давай с нами! - пригласили они остальных задержанных присоединиться, те не отказались.

И все сразу же покинули здание.

Сбежавшие заключенные

Сбежавшие заключенные

Все правоохранительные органы в Туве, Хакасии и Красноярском крае были привлечены к поискам опасных беглецов. Именно опасных. Ведь все они были задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений. Несколько из них уже осуждены за нанесение тяжких телесных повреждений, грабежи и разбои. В отношении еще двух пока еще продолжаются судебные слушания по статьям «убийство» и «кража». Остальные пока в статусе подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений и разбое. И к этому списку всем беглецам может добавиться еще две статьи – побег и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, - прокомментировала «Комсомольской правде» - Красноярск Алла Нурсат, старший помощник руководителя СУ СК РФ Тувы. - По поручению следователя проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание совершивших побег лиц.

Известно, что пострадавший полицейский госпитализирован. Врачи сделали все возможное и его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Читайте также:

Подозреваются в избиении, грабежах и разбоях: в Туве продолжаются поиски девяти задержанных, сбежавших из-под ареста (подробнее здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Похитители детей во главе с зеком, искавшим жертв в «Подслушано», пытались украсть первого ребенка два раза
Участники группировки Руслана Бакиева сначала хотели вырвать маленького Тимура из Тольятти прямо из рук папы, а потом забрать из частного детского сада
Новости 24
В Туве девять арестантов избили дежурного и сбежали из изолятора временного содержания
В Туве из-за ледохода на Енисее перекроют мост: два села окажутся без транспортного сообщения
В Красноярске из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из торгового комплекса на Свободном
«Каждой машине по столбу»: в Красноярске две иномарки не поделили перекресток
В Красноярске на месяц изменится схема движения в районе кладбища Бадалык
В Красноярске участник соревнований по спортивному туризму получил серьезную травму
Красноярск под запретом: большегрузам с 15 апреля нельзя передвигаться по городским дорогам
В Красноярском крае с осени ищут подростка, уехавшего верхом на пастбище
В Хакасии романтик с топором воровал провода, чтобы сделать подарок любимой
В Саяно-Шушенском заповеднике поймали браконьеров – отца и двух сыновей
Красноярцам предложили контролировать ремонт дорог: 57 человек согласились
В Красноярске из-за непотушенной сигареты при пожаре погибли два человека
«Поймать и искупать»: в окрестностях Красноярска ассенизатор сливал нечистоты в открытом поле