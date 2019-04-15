2019-04-15T09:21:09+03:00
Происшествия

В Туве задержали четверых из 9 сбежавших из изолятора временного содержания арестантов

Поиски остальных продолжаются
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Туве задержали четверых из 9 сбежавших из изолятора временного содержания арестантовВ Туве задержали четверых из 9 сбежавших из изолятора временного содержания арестантовФото: Мария ЛЕНЦ
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На поиски сбежавших из изолятора временного содержания в Кызыл-Мажалыке (Тува) арестантов брошены все силы полиции. Напомним, дерзкий побег произошел здесь накануне днем. Его устроили двое заключенных, которые напали на конвоира, полоснули по нему ножом, а затем, открыв все камеры, выпустили других арестованных. Всего сбежало 9 человек. Как рассказали в МВД России, на помощь тувинской полиции прибыли силовики из Хакасии. В республике объявлен план «Перехват». И к данному моменту задержаны уже четверо из сбежавших.

Ориентировка на сбежавших Фото: МВД по Туве

Ориентировка на сбежавших Фото: МВД по Туве

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыве во взаимодействии с бойцами Росгвардии на территории «Барун-Хемчикского» района задержали четверых мужчин, 1991, 1994, 1984 и 1977 годов рождения, совершивших побег 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский. Действия сотрудников полиции координирует Оперативный штаб МВД по Республике Тыва, развернутый в Межмуниципальном отделе МВД России «Барун-Хемчикский, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добавим, что в республику прибыли и представители главка МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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