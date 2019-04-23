«Пилорама была китайская»: красноярские медики спасли жизнь вахтовику, который чуть не лишился головы

Эту историю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в Красноярской краевой больнице. Произошла она несколько недель назад в Богучанском районе. 45-летний Эдуард Иншаков на себе испытал, каково это лишиться головы. И если бы не золотые руки врачей, его бы уже не свете не было.

Эдуард приехал в Богучанский район работать на одном из лесоперерабатывающих предприятий. Его поставили на пилораму – очищать бревна.

- Пилорама была китайская, несовершенная, - вспоминает Эдуард. – Боковой горбыль часто в ней застревал, приходилось станок останавливать, чтобы его вытащить. Вот и в тот раз горбыль застрял, я выключил двигатель, поднял крышку и наклонился. И в этот момент кто-то из напарников на другом конце станка нажал кнопку. А дальше... У меня мысль, что он нарочно. Я просто закричал: «За что!?», но у меня ничего не получилось – горло было перерезано.

В этот момент между жизнью и смертью был только один миг. Мужчине повезло, что он не потерял сознание. Если бы потянул руку – остался бы без руки. Если бы наклонился чуть ниже – лишился бы головы. И вдруг цепь с мощной пилы сорвалась, вылетела и по касательной перерубила трахею, повредила лицо. К счастью, не затронула сонные артерии и миновала глаза.

Это было только начало мучений. От лесопилки до районного центра – 90 километров по плохой дороге. Пока ждали «Скорую», пока «Скорая» привезла пациента в больницу, было уже 5 часов утра. Его уже ждала бригада врачей. Сразу из машины – на операционный стол.

Дежурный хирург Юрий Сапожников, который встретил Эдуарда, вспоминает:

- Наверняка имело место грубое нарушение техники безопасности. Думаю, цепь ударила сверху вниз – повреждены кости лицевого скелета, подбородок, трахея и грудная клетка. Пациент был в состоянии травматического шока, вместо речи – бульканье. Когда его интубировали, я снаружи пальцами направлял интубационную трубку, чтобы она не выскочила через раздробленные хрящи трахеи.

В обед из Красноярска за пациентом прилетел самолет санитарной авиации, его доставили в краевую больницу. Двое суток мужчина провел в реанимации.

Лечащий врач Эдуарда, торакальный хирург Александр Хорошилов похвалил работу своего богучанского коллеги: свой жизнью вахтовик обязан именно Юрию Сапожникову. А еще парень невероятно везучий.

Сейчас Эдуарда переводят в отделение челюстно-лицевой хирургии, там ему исправят нижнюю челюсть. Предстоит еще операция, реабилитация. После выписки Эдуард планирует обязательно поехать в Богучаны и встретиться со своим спасителем Юрием Сапожниковым, его он не помнит – был тогда под наркозом. Но очень хочет пожать ему руку.

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