Красноярские медики на вертолете вывезли пациентку с таежной турбазы и спасли ей жизнь

СЕГОДНЯ 09:05 2018-08-24T10:18:55+03:00

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Галина и Анатолий Скалацкие живут на турбазе в глухой тайге Шушенского района, присматривают за хозяйством. Как-то вечером, после ужина, женщине стало очень плохо: от боли начало выворачивать грудь. Поначалу Галина с мужем решили: прихватило сердце. Но нет – боль быстро переместилась в область живота. Всю ночь несчастная не находила себе места, выпила горсть обезболивающих, но ничего не помогало. Анатолий помогал, чем мог, хлопотал вокруг жены. Но под утро боль стала настолько невыносимой, что Галина начала кричать в голос.

Самое страшное, что до ближайшей больницы в Ермаковском около 100 километров по воде (4 часа на катере) – самим никак не добраться, ведь двигаться сама женщина уже не могла. Тогда муж ранним утром по рации попросил помощи у сотрудников Саяно-Шушенского заповедника, те вызвали медиков прямо на турбазу.

- За пациенткой вылетел вертолет МИ-8 санавиации краевой клинической больницы. Узнав о том, что помощь близка, муж Галины поехал на квадроцикле готовить место для посадки, - рассказали о спасательной операции в пресс-службе Краевой больницы.

Приземлиться вертолету в тайге не так-то просто. Поэтому мужчине пришлось разжечь костры в ложбине между горами – чтобы пилоты могли точно видеть квадрат посадки. Когда МИ-8 приземлился, Галину на квадроцикле привели прямо к кабине.

- Больная тяжелая, гарантировать, что её состояние резко не ухудшится, было нельзя, - рассказывает Исрафиль Хакимов, врач анестезиолог-реаниматолог отделения плановой и экстренной консультативной медицинской помощи. – Существовала опасность развития перитонита, очень сильные боли – я ее трижды обезболивал во время полета, и был на 100 процентов уверен, что операция неизбежна.

К счастью, до Красноярска пациентка добралась относительно нормально. Здесь ее тут же прооперировали. И сейчас женщина уже готовится к выписке.

- Доктор, который прилетел, он такой умница, внимательный, спокойный, - благодарит врачей за спасение жизни Галина. - Осмотрел меня, живот пощупал и сразу говорит – у вас аппендицит. Сразу поставил укол, потом капельницу, я так с ней и летела до Красноярска. В вертолёте мне стало полегче, я даже задремала немного. Вы, пожалуйста, напишите, что мы очень благодарны доктору Хакимову – и я, и муж, и наши дети. И моему хирургу Игорю Александровичу Прусову, и медбратьям в отделении, и всей краевой больнице.