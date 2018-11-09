В Красноярске врачи извлекли из тела 90-летней пациентки 6-сантиметровый камень

СЕГОДНЯ 08:21 2018-11-09T11:42:19+03:00

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Приятно читать, как красноярские врачи творят чудеса: спасают, казалось бы, безнадежных, ставят на ноги людей после года комы, возвращают поврежденные в авариях или от лап животных лица, пересаживают сердца. Еще об одной истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой клинической больнице.

90-летнюю Марию Леонтьевну Марченко, в прошлом любимую многими поколениями школьников учительницу географии и биологии, на «Скорой помощи» экстренно доставили в краевую больницу с нарушением мозгового кровообращения. Ее госпитализировали в нейрореанимацию под усиленное наблюдение, опасаясь, что состояние может ухудшиться.

Так и случилось, бабушка пожаловалась на сильное недомогание, но не по основному диагнозу. У нее появились сильные боли в животе. Был поздний вечер, но ждать утра медики не стали – тут же провели ультразвуковое исследование. Оно показало: в желчном пузыре находится нечто огромное. Оперировать решили безотлагательно.

- С учетом преклонного возраста пациентки, тяжести ее состояния по основному диагнозу, было рискованно делать ей полостную операцию, - рассказывает абдоминальный хирург Дания Гилаева. – Поэтому мы провели лапароскопическое вмешательство.

Поясняем, это лапароскопия – это современный метод в хирургии, когда операцию на внутренних органах проводят через небольшое отверстие диаметром до полутора сантиметров. Небольшой разрез, инструмент и опытные руки хирурга – это то, что нужно для операции.

А вот, собственно, и он - камень-гигант. Фото: пресс-служба Красноярской краевой больницы

Доктор Гилаева с техническими трудностями удалила огромный желчный пузырь через маленькое лапароскопическое отверстие. В пузыре обнаружился очень крупный камень 6 на 3,5 сантиметров. После этого его посетили в музей истории медицины. Размеры желчных камней могут достигать от 3 миллиметров до 3 сантиметров, при этом размер желчного пузыря - не более 10 сантиметров у человека средних размеров. А тут - целых 6 сантиметров камня у такой хрупкой пожилой женщины.

Пациентка быстро пошла на поправку, вскоре ее выписали домой под наблюдение невролога и терапевта. В силу возраста она нуждается в уходе, но о бабушке есть кому позаботиться – у нее есть дочка, сын и замечательная невестка.

Кстати, когда ее выписывали из краевой больницы и медицинский персонал пришел попрощаться, Мария Леонтьевна пожала плечами и с улыбкой ответила:

- А я не очень-то и больна.