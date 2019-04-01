140 килограммов чистой любви: «пышка», ставшая моделью, вышла замуж за парня, о котором мечтала годами

На тебе сошелся клином белый свет… Для Ани Ничипоренко из Красноярска случайная встреча в кафе обернулась той самой, единственной любовью. Блондин с голубыми глазами, Василий стал для нее наваждением.

А я, вздыхает девушка, при росте 1 метр 77 сантиметров была 140 килограммов. Сколько ни изнуряла себя диетами и спортом, все зря. Лишний вес (а вместе с ним комплексы и больная любовь) никак не уходил. Так продолжалось больше 10 лет. Пока Аня не решила все переиграть.

Анна записалась в школу моделей. Курсы макияжа, мастер-классы по ораторскому искусству, фитнес с тренером, массаж и самомассаж, - за несколько недель превратили ее в эффектную дивуФото: из личного архива

Полжизни за чужими спинами

Яркая, эмоциональная, она будто рождена для главных ролей. Но полжизни пряталась за чужими спинами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/700547" frameborder="0"></iframe> Анна Микушева.

- Всегда отличалась от ровесников. Еще с садика была выше, крупнее. Это у нас в роду: у мамы, сестры, тети – такая же комплекция. Что до меня, даже детское фото сохранилось: стою, потупив глазки. Только бы не заметили. И надо мной ведь никто не смеялся! И в детсаду, и в школе тоже. Характер у меня не тот.

Тушевалась, а тихоней никогда не была. Все, что задумывала, получалось на раз. Пошла на хор, запела так, что все ахнули. Поступила в университет на математика-экономиста.

Фото: из личного архива

Но из-за лишнего веса сама себя отодвигала на «скамейку запасных». Бросила вокал. Надоело «теряться» в хоре, а сольно петь не могла, стеснялась дико. В вузе тоже приходила сразу на пересдачу. Лишь бы не вытаскивать билет при всех.

Гипноз, иглоукалывание, диеты

Все это время Аня боролась со злосчастными килограммами. Не «тюленилась» ни дня.

- Гипноз, иглоукалывание, подсчет килокалорий, массаж, - перечисляет она. – А еще консультировалась с врачом, два-три раза в неделю ходила в бассейн и на фитнес. Купила годовую карту в тренажерный зал.

Фото: из личного архива

Всеми способами пыталась похудеть, держать себя в форме. Тем более работает с людьми, а коллектив мужской, она бухгалтер-диспетчер в крупной компании.

Говорит, как-то перестаралась с диетой - не смогла подняться с кровати, от слабости. Только раз удалось сбросить больше 20 килограммов. Но они быстро вернулись.

Не отрекаются, любя?

С Мужчиной Мечты тоже было все сложно. После знакомства в кафе они обменялись телефонами, держали связь, но пересекались нечасто. Василий появлялся раз в несколько месяцев, а то и реже. Гуляли, болтали, смеялись. И больше ничего.

Тем не менее искать другого не думала. Прежние поклонники отправились в «черный список». Родители, подружки уговаривали: Аня, опомнись! А она не сомневалась: это ОН, мой.

Фото: из личного архива

- Когда мы познакомились, мне было только 19, - вспоминает Аня. - И не друзья, и не пара. – Но, знаете, как было? Только решу выбросить его из головы, перестаю писать, звонить, он тут как тут. Прилетит среди ночи с букетом. Цветы, прогулка, держимся за руки… А после опять исчезнет. Вернет надежду, и снова его нет. Требовать каких-то объяснений я не хотела. Наверное, просто боялась потерять.

Подиум вместо конторки

Все это длилось больше 10 лет, но… Однажды девушка проснулась с ощущением: хватит плакать в подушку. Не надо больше пустых надежд. Живем здесь и сейчас.

Собралась с духом и отправилась в агентство «PLUSMODELS». Там ее огорошили: вы то, что надо! Пышнотелые красотки нынче нарасхват. Так и попала в школу моделей.

Несколько недель, и ее было не узнать. Курсы макияжа, мастер-классы по ораторскому мастерству, фитнес с тренером, массаж, самомассаж. И из робкой девушки-бухгалтера получилась дива.

Фото: из личного архива

Краснеть под чужими взглядами? Не дождетесь. В финал конкурса «Мисс Пышка» Аня вышла с легкостью. Конечно, волновалась, как без этого? Но виду не показывала. Напротив, во время творческого испытания заставила рыдать весь зал, прочитав стихотворение о собаке. Для вдохновения на сцену вышла вместе со своей любимицей, тойтерьером Чарой. И произвела такой эффект! Нет, не победила, но заработала награду от генерального спонсора.

- Впервые за столько лет я оглянулась вокруг, - говорит девушка. – И увидела: кроме Васи, есть и другие. А потом к нам на работу устроился он, Алексей. Стали узнавать друг друга, общаться в соцсетях.

… Василий на финал не приехал. Подбадривал сообщениями, голосовал. Но в ней, казалось, что-то оборвалось.

Ты одна, ты такая

Тогда-то мы и познакомились с Аней. Нас поразила ее история: приняла себя, и жизнь перевернулась. А, когда вышла заметка в «КП», девушка попала в сюжеты местных и федеральных каналов. Ролик с ее участием набрал миллионы просмотров.

Прошло два года. И на днях – сообщение от Ани, неожиданно:

- Помните ли Вы меня, свою статью и линию любви, которая там была затронута? Почему-то мне кажется, что эта самая статья хоть немного, но повлияла на продолжение этой истории. Сегодня я выхожу замуж за того самого мужчину, которого любила столько лет, как оказалось, не без взаимности. Пишу, а на глазах слезы счастья.

В ДоминиканеФото: из личного архива

Тот конкурс, заметка в «КП», телеэфиры заставили парня взглянуть на Аню по-другому. Василий словно осознал: такую – сердечную, преданную, настоящую – вряд ли еще встретит.

- Тогда и началось наше сближение, - улыбается Аня. – У меня день рождения 19 мая. Но я пригласила его заранее, еще в апреле. Пообещал: будет обязательно. Но не вытерпел: прилетел 8 мая. Бросил друзей, всех – и ко мне. Обняла его у двери, глажу по спине. Вдыхаю родной запах. А на душе грусть, опять все ненадолго. И он как почувствовал, шепнул: «Теперь я с тобой».

Карибы и золотое сердце

С того дня они не расставались. Как будто не было всех этих лет. Вскоре начали жить вместе.

- Он в шутку называет меня Ведьмочкой, - смеется Аня. – Говорит, околдовала. Два-три раза в месяц приходит домой с цветами, пусть даже с одной розой. Мы – заядлые болельщики, вместе ходим на хоккей, в кино. Кстати, первый фильм, на который он меня позвал, были новые «Пираты Карибского моря». Как напророчил – в свадебное путешествие мы поехали на Карибы!

Перед свадьбой Анна и Василий полетели в ДоминикануФото: из личного архива

До этого Вася отвадил всех ее поклонников. А после устроился в ее фирму оператором установки – чтобы быть поближе к любимой.

- В первый наш Новый год он протянул мне подарок – золотое сердечко. Как символ, что его сердце теперь принадлежит мне. А через год, 2 декабря, сделал предложение. Сидим пьем чай, а он внезапно: «Пошли тебе кольцо купим?». Выбрали коробочку, поехали в кафе. И тут он выдает: «Выйдешь за меня?». – Да-да-да! Перед свадьбой полетели в Доминикану. А 22 марта расписались. Взяла фамилию Васи, теперь я Анна Микушева. Самая любимая и безумно любящая жена! Очень хотим детей - двойняшек и третьего – «на десерт». Кстати, худеть любимый меня не просит и даже сказал, если нужно, подкачается сам, чтобы носить меня на руках!

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