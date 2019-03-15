2019-03-15T08:12:45+03:00
Общество

Автопробег в изоленте: автомобилисты Красноярска приветствовали Зимнюю универсиаду-2019, необычно украсив машины

Завершился пробег торжественным проездом мимо «Арены Кристалл»
Анна СНЕГИРЕВА
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Фото: компания Pro-TokФото: компания Pro-Tok
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Помните роскошных девушек в изоленте, которые уже второй год подряд поздравляют мужчин Красноярска с 23 февраля пикантной фотосессией? Так вот, на этот раз компания «Про-Ток», которая, к слову, и устраивала съемку, организовала… автопробег в изоленте в честь Зимней универсиады-2019. 2,8 километра синей изоленты и 400 метров – белой, флаги России и Универсиады на автомобилях и тщательно продуманный маршрут по всем знаковым точкам Студенческих игр – такого автопробега Красноярск еще не видел!

Фото: компания Pro-Tok

Фото: компания Pro-Tok

Участники автопробега встретились на парковке перед ТЦ на Свободном и торжественной колонной направились в Деревню Универсиады! С развевающимися флагами Универсиады и триколором колонна проделала два почетных круга вокруг деревни и направилась по Николаевскому мосту, специально возведенному для Универсиады, в сторону нового спортивного комплекта «Арена Платинум». Оттуда - на остров Отдыха, к реконструированному к Студенческим играм Дворцу имени Ивана Ярыгина! Здесь провели фотосессию. Потом отправились на ж/д вокзал, проехали по набережной, где попали в объективы телеканала «Матч ТВ». Автопробег в изоленте завершился торжественным проездом мимо «Арены Кристалл», где в этот момент проходил финальный матч по хоккею с шайбой среди мужчин.

Фото: компания Pro-Tok

Фото: компания Pro-Tok

- Мы взяли два автомобиля Hyundai (это официальный перевозчик Универсиады-2019) и обклеили их нашей, уже почти фирменной, синей изолентой, - поделилась директор компании «Про-Ток» Анна Жираткова с корреспондентом «Комсомольской правды» - Красноярск, - составили маршрут и кинули клич среди всех желающих присоединиться к нам! Наша цель - поблагодарить дирекцию Универсиады и гостей города за тот праздник спорта, который они организовали, за то, как преобразился Красноярск. И она достигнута! В день закрытия, 12 марта, в Красноярске находился председатель правительства России Дмитрий Медведев, поэтому на дорогах было много нарядов ГИБДД и мы явно привлекли их внимание тоже. Но сотрудники реагировали на нашу акцию положительно!

Фото: компания Pro-Tok

Фото: компания Pro-Tok

Красоток в изоленте на этот раз в автопробеге не было. Зато было много веселья и радости!

Фото: компания Pro-Tok

Фото: компания Pro-Tok

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ИСТОЧНИК KP.RU

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