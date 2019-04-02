«Влюблюсь!!! 48+»: владелица стоматологии разместила объявление о знакомстве на стекле своего внедорожника

Ольга Алексеева из Красноярска – бизнес-леди, врач, владелица клиники, которой не так давно исполнилось 57, кардинально изменила свою жизнь. После потери мужа, с которым счастливо прожила 30 лет, решилась испытать судьбу – найти своего человека. Чем вязать носки и клясть провидение, наклеила на заднее стекло кроссовера смелое объявление «Влюблюсь!!!48+» с номером телефона. Лав-авто колесит по городу уже несколько дней.

- Как я решилась? – рассказывает корреспонденту «Комсомолки» ухоженная светловолосая женщина. – Совсем с ума сошла, говорили мне. А я не держу зла. Когда сам не способен на поступок, остается только критиковать того, кто способен.

Ольга Алексеева: «Слесаря дядю Толю не «потяну», что у нас общего?»Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасла работа

Два года назад Ольга осталась одна. Муж Сергей, с которым они были вместе считай всю жизнь, умер от сердечного приступа. Возвращались из путешествия на Кубу, и в очереди на рейс ему стало плохо.

- Это был для нас особый год: 30-летие брака и два юбилея. Мне – 55, сыну – 30. Муж был меня только на год старше. Еще на Кубе сказал «так классно мы никогда не отдыхали», словно боялся, что не успеет.

Потеря любимого стала для Ольги шоком. Клиникой управлял Сергей, она работала врачом-ортодонтом. Закрыть детище мужа попросту не смогла. Взяла все на себя. И началось: походы по инстанциям, тысячи бумаг, учеба. Каждый день новые, подчас экстремальные задачи. Это ее и спасло.

Тренируемся на кошках

Через год пришло понимание – надо разъезжаться с детьми. Отношения с двумя сыновьями (и невестками) очень теплые. Но тянуть одеяло на себя, требовать внимания, больше не могла. Хотелось чего-то своего. Купила квартиру, обставила, а дальше? Решила завести друга - котенка.

У Ольги два сынаФото: Мария ЛЕНЦ

- В клинике у одного из наших парней был бенгал. На леопарда похож, такой классный. Прошерстила интернет, нашла заводчиков. И мне прислали фото. А на нем бенгал снежного окраса. Я загорелась: хочу такого! Самые эффектные, но встречаются очень редко, сказали мне. А я уже имя придумала, Беатрис. Дождалась: в мае родились пятеро котят. И одна точно, как с той картинки! Заводчица была в шоке: так не бывает. А я убедилась: визуализация работает, 100%. Пока тренируемся на кошках, а там…

Из Бетти получился настоящий товарищ. Когда Ольге становилось грустно, чуяла сразу. Бежала из другой комнаты, чтобы лизнуть мокрое от слез лицо хозяйки. И той сразу становилось легче: «Ну, все, твой пилинг надоел!».

«Пишу тебе с подводной лодки»

Откровенничать с кошкой дело нехитрое. А Ольге нужен был человек, ее мужчина. «Хотелось пить чай по утрам и вечерам, разговаривать по душам».

- Как прожить в браке 30 лет и не развестись, это я знала. А, как успешно выйти замуж, признаюсь, забыла.

Подбодрила себя: «Оля, сидя на печке, принца не дождешься!». Нарисовала в воображении портрет будущего мужа: рост, цвет глаз, волос. Не на улице же караулить суженого - отправилась на сайты знакомств.

А там, говорит, контингент тот еще. Первыми нарисовались «гости» из зарубежья, ближнего и не очень. «Ай, какая ты красивая! Я влюбился, - «пел» один. – Пишу с подводной лодки. На поверхность выйду через полтора года. А дети в Англии с няней. И им так нужна мама, ее забота. Можешь посодействовать – отправить немного денег?».

Когда муж Ольги умер, ей пришлось взять на себя руководство стоматологиейФото: Мария ЛЕНЦ

Были женихи с секретных баз Намибии и Ливии. Словом, «контора по отслеживанию одиноких женских сердец» работала бесперебойно. Таких она просто блокировала.

Большинство оказались попроще. Наши, женатые. Эти сразу же предлагали интим. Дескать, одинокая, значит, на все согласна.

Впрочем, попадались и неженатые, но… Один при первом же разговоре заявил: «Оля, приезжай - живи!». Девять дней назад потерял жену, привык, чтобы кто-то был рядом. И позвал.

- Помочь пережить потерю могу, - пожала она плечами. – Сама через это прошла. Но слезы вытирать не буду.

- Так ты что, ко мне не переберешься?

– Надо увидеть друг друга, в кино сходить хотя бы. А то сразу - приезжай с чемоданом. Нет!

За детей замуж не идем

Понимаете, мне нужна ровня, разводит руками Ольга. Слесаря дядю Толю не «потяну», что у нас общего? В конце концов, удалила анкеты с сайтов. Пошла другим путем – тренинг в интернете, а после агентство, брачное. Сайты сайтами, но лучше – вживую.

- Читаю в агентстве анкету. Один описывает женщину, которую ищет. И все про меня: самодостаточная, целеустремленная и так далее. Сам бизнесмен, постоянно развивается. – Ой, нет, - тормозит меня сотрудник. – Жених невысокого роста, 163 см, ему нужна невеста до 60 кг. – Так у меня 65. И он что, с весами на свидания ходит?! – Нет, вы не подходите, он рядом с вами будет казаться мелким. А я чуть выше 150 см, на минуточку. И, если он будет смотреться субтильным по сравнению со МНОЙ, извините…

Понятно, еще ищем умного. Познакомились, у него два высших образования. Но молодой, 37 лет. Вместе интересно, планка одинаковая. Но… за детей замуж не идем.

Должен нравиться. Был и такой - на 7 лет моложе. Уверял, что любит. И разница в возрасте для него не имеет значения. Я в ответ: если так, давай строить отношения. – Ты не понимаешь, возражает, любовь и семья – разные вещи. – Для меня это одно и то же. Я 30 лет в браке прожила. Потом выяснилось, что он женат. Все, до свидания.

Нужен такой, чтобы был физически активен. Встретился. Подкачанный, ведет здоровый образ жизни. И поговорить есть, о чем. Но… он в лесу живет, а я в городе. И он не может здесь, а я там. Не мое.

Был еще владелец газет, пароходов. И спортсмен, бегает. Посмотрела я на него и поняла: столько не пробегу. И газеты-то все не русские. Он китаец, по-нашему плохо говорит. А понимать вообще не понимает. Из агентства подогнали. - Не то подсовываете, - говорю им. - Вы понимаете, мужчина мало!

Один мужчина на девятерых

Случались и курьезы. Переписывалась с мужчиной. Полное ощущение: говорят на одном языке. Отправила ему видео с душевным стихотворением.

- У нас тут с интернетом проблемы, да и дорого,74 копейки за мегабайт, - огорошил он.

Ольга только улыбнулась: это много или мало? Может, ему денег послать?

Дальше – любопытнее. Раз захотелось на каток. А тут звонит знакомый. Приглашает: пошли завтра? Наутро перезвонил: «Все в силе?». Только поставил условие: если идем, она должна сказать «да», продолжить отношения. Все, отменила. Благо, раньше освободились дети – все-таки покатались.

Теперь Ольга Алексеева каждый день получает предложения от потенциальных женихов!Фото: Мария ЛЕНЦ

Походы в клуб знакомств тоже ничего не дали. «Было однажды: пришёл один мужчина и девять женщин. Практически все новички! Они считали, раз деньги заплачены - будут предоставлены мужчины в достаточном количестве! Смотрели исподлобья друг на друга, пошли разбираться с организатором: «Дескать, где мужики?!» Очень было весело смотреть со стороны! Ушла, чтобы повысить процент успеха у остальных. Хотя, если никого там не искать, можно просто душевно общаться – люди-то хорошие».

Неженатые бросают трубку

Как пришла идея с машиной? Однажды сидела в чате по поиску вторых половинок. И кто-то из парней поделился своим ноу-хау: объявление. Но не в сети, а живьем. К примеру, «Поем борща» или «Высокий блондин с голубыми глазами продаст котят». Клеить на заборах, столбах и так далее.

- Отчего бы и нет? – решилась она. – Предложила старшему сыну: «Вась, давай тоже так сделаем? Я же по столбам клеить не буду, лучше на машине». Он загорелся, заказал эти буквы. И мы на следующий день все наклеили – «ВЛЮБЛЮСЬ».

Езжу так уже две недели. Нет, не комплексую, скорее, веселюсь. Как начали мне звонить! Мол, смотрим, ничего себе, «Тигуан» катит с таким объявлением, вы супер! Но, в основном, все молодые. – Нет, мальчики, вы 48 минус, а мне надо плюс, не подойдете.

Или обгоняет меня мужчина, смотрит заинтересовано. А рядом жена сидит, крутит пальцем у виска – ревнует. Но на такое внимания не обращаю.

Потом кто-то сфотографировал машину с объявлением, выложил в соцсети. И пошло-поехало: «Вот планку задрала!», «Где же таких найдешь?» Но большинство все-таки хвалило: «Здорово, что решились!».

- Сам не сделаешь, никто за тебя не сделает. Миллионный город, все зарабатывают деньги. Никто не придет и не скажет, Оля, ты такая прекрасная! Одна мне сказала: это у вас крик отчаяния? Ничего подобного.

Иногда звонит, и я по голосу слышу: женат. Такие говорят уверенно, сразу: «Давай встретимся время?». Для них это приключение, мне такого не надо. Неженатые, когда набирают номер, часто скидывают звонок. Боятся, их сразу захомутают. Нашла ли я того самого, своего мужчину? Пока не могу сказать, боюсь сглазить. Но скоро расскажу, обещаю.

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