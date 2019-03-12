Убитый в Испании красноярский колдун «отомстил» за себя спустя три месяца

От автора:

«Ultimas noticias. Tres detinguts per la mort del vident rus trobat el pantà»,

«Последние новости. За смерть русского, обнаруженного в болоте, арестованы трое», - перевод с каталонского.

Это сообщение в WhatsApp прислала мне лично журналистка Тура Солер, она ведет свое расследование убийства в Испании 55-летнего мага из Красноярска Василия Корчагина.

Ее сообщение, как сейчас принято говорить, сделало мой день (простите). Почему?

Потому что, несмотря на весь трагизм истории, теперь можно почти уверенно сказать: «деревенский знахарь, сибирский колдун, ясновидящий, экстрасенс, психирург (и так далее) который успешно «практиковал» в Красноярске в декабре 2018 и январе 2019 года, на самом деле был найден мертвым в болоте Дарния-Боаделлы 24 ноября прошлого года.

Правда, жена до сих пор не согласна: «желтая газета!», - и сейчас твердит Елена Корчагина в ответ на наши звонки. Продолжая грозить судом журналистам...

Но обо всем по порядку.

Козни конкурентов или…

Напомним, наследник вековых языческих традиций, «потомок древнего польского рода магов-целителей, основоположник девяти эзотерических школ» (цитируем его сайт) был найден мертвым в болоте Дарния-Боаделлы 24 ноября прошлого года. Эту историю начали наши коллеги из «Проспекта Мира», знакомые из Каталонии прислали журналистам издания ориентировку на красноярского мага.

Водохранилище Боаделлы. Здесь нашли тело. Фото: El Pais

Незадолго до этого колдун, который – опять же по данным на личном сайте - за 40 лет помог тысячам людей и проблем с законом не имел, загадочно исчез. На местном портале Asociacion Sosdesaparecidos (вроде нашей «Лизы Аллерт») выложили ориентировку с его портретом.

- Первой забила тревогу жена Корчагина Елена, - говорит Тура Солер. – Когда тот перестал отвечать на звонки, сразу же дала знать родным, живущим в Каталонии.

Но вскоре волонтеры сообщили: «Розыск окончен, убит». Рыбаки наткнулись на тело около небольшой плотины. Картина была жуткая: раны на голове и теле, к шее и лодыжкам красной тесьмой примотаны два больших, по 10 килограммов, камня из старого карьера неподалеку.

А это один из тех самых камней, которые были привязаны к телу. Фото: www.elpuntavui.cat

За почти 8 тысяч километров, в Красноярске, о смерти колдуна до середины января не знали. Пока знакомый из Испании не набрал редактора городского паблика «Проспект Мира»: «Ваш?» И началось, новость сразу разлетелась по СМИ.

А наутро – новый шок. Обрывать телефоны редакций принялась жена Корчагина Елена: «Ополоумели?! Муж жив-здоров. А это козни конкурентов». Вот только передавать трубку Василию Петровичу отказалась наотрез. Между тем по номеру, указанному на его личной странице, вовсю шла запись на прием. Ибо магические пассы он мог делать заочно, главное – вовремя оплатить услугу.

«Спец по навешиванию лапши»?

Вдруг и впрямь происки врагов? – озадачились мы. Ведь скорая магическая помощь – дело, мягко говоря, недешевое. От 3-5 тысяч за одну только диагностику, а весь курс может перевалить за сотню. Так что конкуренция – искры летят!

Кто-то не поленился – даже создал фейковую страницу. Точный «клон» корчагинской. Оформление то же, а вот содержание…

Официальный и фейковый сайт мага Корчагина

«Я профессионал, потомственный алкоголик, главный специалист России по нетрадиционным методам навешивания лапши», - это из вкладки «Гарантии». Затем отзывы, якобы его же прямая речь: «Я не сторонник размещения на личном сайте хвалебных од в свой адрес. Не обращаю на них внимания. Но недавно обо мне БЫЛА НАПИСАНА ЦЕЛАЯ КНИГА». И дальше – коричневым по зеленому – обложка детской книжки «Приключения какашки». Да-да, есть и такая.

100%, это наш

Так он или не он? Распечатав фото найденного в болоте Боаделлы мужчины, выдвигаемся по соседям Корчагина. К слову, у него добротный коттедж в деревне Киндяково под Красноярском.

- Хозяина не было давно, с осени, может, - припоминают односельчане. – Раньше под Новый год каждый раз такие фейерверки запускал, пальба стояла. А теперь вот ничего.

Дом магаФото: Мария ЛЕНЦ

О том, что стряслось в Испании, как оказалось, слышали все. Просим взглянуть на два снимка – тела и с ориентировки: похож/не похож?

- Же-е-есть… Сами разве не видите? Реально это он, - вердикт односельчан, увы, был однозначным.

По словам местных, хозяина не видели еще с прошлого годаФото: Мария ЛЕНЦ

А официальные источники помалкивали. Наш запрос в полицию Каталонии остался без ответа. Пришлось прозванивать вживую. Помог преподаватель испанского Валерио Занетти, он пять лет работает в Красноярске.

Несколько часов на телефоне – и уже кое-что. Убит, действительно Василий Корчагин, заявили волонтеры. Но больше ни слова – семья мага была против. То же самое подтвердили в полиции. Правда, без деталей – не раскрывают, пока идет расследование.

Похоже, застали врасплох

О том, что Корчагин был действующим колдуном, в Испании узнали только из «Комсомолки». Но на вопрос, практиковал ли у них, развели рукам: попробуй уследи. Раньше, в 2016-м, во время одного из приездов, было дело, подавал объявление об оказании магических услуг.

А нынче мог и не успеть. Прилетел в Барселону из «Шереметьево» 15-го ноября. И уже через 9 дней рыбаки нашли его убитым. Без брюк и носков, из одежды только рубашка, трусы и туфли. Было похоже, мужчину застали врасплох. А потом зверски избили. На голове, теле – страшные раны и ушибы, на шее – синяки от пальцев, его душили.

Экспертиза показала: в легких нет воды. Значит, когда бросили в болото, жертва уже не дышала. Скорее всего, расправились в другом месте, а ночью вывезли подальше и хотели утопить труп. Его бы не нашли, если бы не плотина…

Документов или личных вещей (кольца, часов) при убитом не было. Предварительно его опознали по ориентировке волонтеров, а после связались с родными Корчагина в Каталонии.

Убийца из своих

Прошло три месяца. Дело, очевидно, оказалось сложным для следствия, а убийцы замели следы. Но уйти (предполагаемые, до суда выводов делать нельзя) не смогли. Видимо, маг-таки «отомстил»: полиция вышла на подозреваемых. По делу об убийстве мага задержали троих его «соотечественников», пишет испанское издание El Pais. Это 50-летний отец и двое его взрослых сыновей, знакомые Корчагина. По версии полицейских, колдун остановился именно у них. Но поздно вечером 23 ноября между хозяином и гостем случилась ссора (по неизвестной пока причине). Слово за слово – началась потасовка. Все закончилось страшным ударом по затылку, который, по-видимому, и привел к гибели Корчагина.

Ориентировка на имя Корчагина о прекращении поисков. Фото: sosdesaparecidos.es

Как уверяют на допросах сыновья мужчины, во время драки они спали, ничего не слышали. Но после их разбудил отец, попросил о помощи.

Втроем вывезли тело на болото. И, протащив по камням, швырнули в воду. Перед этим привязав к нему тяжелые булыжники. Однако избавиться от трупа не удалось. Глубоко не затонул – прибило к плотине.

Пытаясь восстановить картину преступления, полицейские пробили телефоны всех, кто мог находиться у водохранилища в ту ночь. Изучили записи с камер наблюдения в районе. Так и вышли на убийцу мага и его пособников.

По информации издания, отец арестован, сыновей на время отпустили «под подписку». Сейчас следователи проверяют степень причастности каждого к преступлению.

А что же в Красноярске? После волны публикаций в СМИ жена Корчагина выключила телефон. Но тут неожиданно ответила.

- Вы кто, из «Комсомолки»? А-а-а-а, желтая газета, ну-ну… Слышала ли я про арест подозреваемых? Без комментариев – запрещают правоохранительные органы. Так что ничего говорить не стану. Не исключено, что буду подавать в суд.

На портале Agencias.abc.es пишут, что об исчезновении Корчагина заявили его родственники 29 ноября, а тело было найдено 24 ноября

Живым своего мужа уже не объявляет. И не обвиняет журналистов в клевете.

Кстати, телефон, по которому записывали на прием к ясновидящему, «замолчал». Не берут трубку – только длинные гудки. Теперь незачем – о гибели мага знают все.

А в соцсетях обсуждают: «Видно, не смог себе защиту поставить, и врагов у него было много».

- Защиту, может, и не поставил, зато убийц достал с того света, вон их как быстро вычислили, - парируют другие. – Что-то в этом есть, согласитесь?

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием этой истории.

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