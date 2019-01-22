Убитый в Испании красноярский колдун спустя два месяца воскрес на родине. Но это не точно

«El cadaver de Korchagin, hundido muy cerca de la superficie, lo encontraron el 24 de noviembre dos pescadores cerca del lugar conocido como Mirador de la presa pequena del pantano de Darnius-Boadella, en el termino municipal de Terrades...».

«Труп Корчагина, потопленный очень близко к поверхности, был обнаружен 24 ноября двумя рыбаками недалеко от места, известного как Мирадор, на маленькой плотине водохранилища Дарния-Боаделлы, в муниципалитете Террадес...

В этом болоте было найдено тело. Фото: www.elpuntavui.cat

Агенты района уголовного розыска (AIC) Жироны, которые взяли на себя ответственность за расследование, не обнаружили ни в окрестностях, где появился труп, ни в его автомобиле, ни в одежде, в которой он отсутствовал, признаков драки. Это заставило их заподозрить, что они могли убить его в другом месте и пойти на болото, чтобы избавиться от тела.

Автор или авторы преступления пытались балластировать тело двумя камнями весом от 5 до 10 кг, привязанными к шее и лодыжкам, они смогли забрать их в карьере, расположенном в сотнях метров от места, где они избавились от тела.

А это один из тех самых камней, которые были привязаны к телу. Фото: www.elpuntavui.cat

Вскрытие подтвердило, что в его легких не было воды, что означало бы, что он был уже мертв, когда его бросили в воду, и что у него было много ушибов, большинство из них на лице и голове, у некоторых с открытыми и смертельными ранами, и Он также показал признаки удушения*».

Информагентство ABC.es, Испания, Каталония, 7 января 2019 года.

*Перевод с испанского.

Разыскивается маг

В конце ноября в Испании пропал некий Василий Корчагин из Красноярска. Да не просто Корчагин, а известный в городе «деревенский знахарь, сибирский колдун, ясновидящий, экстрасенс, психирург, биоэнергет, нутрициолог, наследник вековых языческих традиций, потомок древнего польского рода магов – целителей, основоположник девяти эзотерических школ». «Занимается целительством 40 лет, помог тысячам людей, проблем с законом не имеет», - это мы цитируем его интернет-сайт. Что отечественный маг делал за границей, пока загадка. Суть же в том, что на местном портале Asociacion Sosdesaparecidos, где волонтеры размещают объявления о поиске пропавших (вроде нашей «Лизы Аллерт»), появилась ориентировка. А вскоре – на этом же ресурсе: «Розыск окончен, убит».

Ориентировка на имя Корчагина о прекращении поисков. Фото: sosdesaparecidos.es

Далее, уже в испанских СМИ, опубликовали подробности от местной полиции (читайте выше).

Якобы родственники, проживающие в Барселоне, опознали (в том числе по шрамам): это 55-летний житель Красноярского края Василий Корчагин.

«Мой муж жив и сидит рядом со мной!»

В родном Красноярске до поры до времени было тихо. Но через общих знакомых о случившемся в Испании проведали красноярские журналисты. (То, что ориентировка и сообщение полиции не фейк доказывает хотя бы то, что редактору городского издания «Проспект Мира» все это прислали знакомые, живущие в Испании: «Кажется, ваш», - и «понеслось»).

По Интернету (теперь уже нашему, российскому), полетела новость: красноярский маг убит в Испании!

Это было 16 января. А 17 случилось самое, пожалуй, неожиданное: обзванивать журналистов начала жена мага (так, по крайней мере, она представилась). С заявлениями: «Вы откуда упали? Мой муж жив и здоров». Правда, предъявить супруга отказалась. Только объявила: «Все это конкурентов-магов происки! Подрывают, гады, репутацию!» А секретарша целителя (в этом мы убедились сами, сделав несколько звонков с разных номеров) преспокойно предложила записаться на прием. Ведь лечить господин Корчагин может и заочно, главное внести предоплату.

Портал в ад

Если ввести в поисковике «Василий Корчагин», открывается, простите, настоящий портал в ад. Да, выпадает его официальная страничка с рекламой магических услуг. А все остальное – разборки местных магов. Конкуренция (а в столице края самых-самых «крутых» мага – три, - Василий Корчагин, Игорь Николаев, и Григорий Троценко, практикующих еще со смутных 90-х годов), колоссальная.

Официальный и фейковый сайт мага Корчагина

Кто-то создал фейковую страницу, - она один в один копирует корчагинскую. Те же белые голуби на фоне неба, тот же храм вдалеке. А дальше – такой пассаж, что хоть плачь, хоть смекйся. «Корчагин Василий Петрович - … потомственный мастер запоя, сильнейший специалист России, новейшие и традиционные методы, сдам посуду, приведу покемонов, похмелю. Помощь в карьере, яме, овраге, под кустом, на чердаке, за забором. Гадание на кофейной гуще, старой заварке, бульонных кубиках. Приворот, отворот, поворот, заворот, вооруженный переворот, шиворот-навыворот, в рот мне ноги!»

Посмотришь дальше – ворох разоблачений, вроде неизвестно кем написанных откликов: «Обещал мужа вернуть, прохиндей, теперь ни благоверного, ни ста тыщ». То же самое – и в отношении других конкурентов-целителей. В выражениях относительно друг друга маги не стесняются. «Гниды», «идушки», «дебилы». Так на портале Василия Петровича «нахваливают» соперников. Специально заведена отдельная вкладка – «О конкурентах».

В этом доме Василий Корчагин ведет (или вел) свои приемыФото: Мария ЛЕНЦ

В общем, неудивительно. Ценники на услуги магов не имеют границ.

3-5 тысяч только диагностика, начальные приемы – 35-40 тысяч. Базовый курс тянет на сотню. А дальше, судя по всему, пока клиент не снимет с себя последнюю рубаху.

- Недоброжелателей у него было немало, - кивает маг Игорь Николаев (он же «мелкий старикашка», «обрюзгший горбун» - читаем на портале Корчагина). – Слышал, любовницу одного высокого чина «обул» на 350 тысяч, он такое умел. Почему в прошедшем времени? Снимок трупа в интернете видели, какие еще нужны доказательства? Я звонил по телефону на его странице: «Куда венок привезти?». Отправили подальше.

«Конечно, Вася»

С тех пор, как весь Красноярск обсуждает горячую новость, прошла примерно неделя. Корчагин по-прежнему перед народом не предстал, но жена стоит на своем: мужа никто не убивал! Хотите с ним встретиться? Предъявлять мы его не обязаны!

По указанному на рекламном сайте Корчагина адресу, а это поселок Киндяково в Березовском районе, не съездил только ленивый. Дверь там никто не открывает, но однозначно видно – живут.

«Я видела по камерам, как вы вокруг коттеджа ходите! Что вам надо, что вы вынюхиваете?», – жена мага, Елена Корчагина, названивает журналистам и строчит претензии.

Кстати, коттедж - не изба на курьих ножках - добротный домина за высоким бетонным забором.

По словам местных, хозяина не видели еще с прошлого годаФото: Мария ЛЕНЦ

- Да нет его, на надейтесь, - машет рукой сосед Евгений*. – Они – с сыном, женой – живут замкнуто, ни с кем не контачат. Машины, бывает, приезжают, но ажиотажа не наблюдается. Не знаете, куда пропал? Раньше он на Новый год такой салют тут устраивал! А нынче тишина, никакой стрельбы.

По словам местных, хозяина не видели еще с прошлого года. На новый год во дворе за забором обычно шумно запускают фейерверки, а тут такого не было, - странно, - еще в ночь с 31 на 1 удивились соседи. Больше месяца прошло, а то и два. Сталкиваются редко, за здоровьем к Корчагину не ходят: «Один наш, дурак, пошел как-то полечить грыжу», - боязливо (видать, опасаются сглаза), шепнули нам в поселке. – «Денег отвалил, во! А грыжа не рассосалась. Ну ее, эту магию!».

Осторожно интересуемся: не слышали, в Испании была такая история? Сначала пропал, потом нашли тело. Но вот он ли? Предъявляем два фото – трупа и на ориентировке.

- Жуть какая, аж до мурашек! Но… это он, точно. Вы сами гляньте! – на снимке убитого в Испании мага своего односельчанина опознали с десяток соседей.

«Похож, очень похож!»Фото: Мария ЛЕНЦ

Выходит, колдуна нет, а колдовство – пожалуйста. Еще в конце нынешней недели к Василию можно было записаться на прием.

Мы даже попробовали (авось, ясновидящий, экстрасенс, психирург нас не вычислит). Условия, кстати, такие: по телефону нельзя, надо написать письмо по электронной почте. Изложить проблему, после ответа внести предоплату – три тыщи. В ответном письме маг озвучит цену вопроса. И решит, как будет целительствовать: может лично, а может и по скайпу, а может быть, и вовсе не покажется. Поправит твое здоровье заочно.

- Отвечает в течение суток, - уверяла тогда секретарь. – Быстрее нельзя. Где Василий Петрович, комментировать не уполномочена.

- Не слышали, в Испании была такая история?Фото: Мария ЛЕНЦ

Но на днях телефон «замолчал», да и супруга целителя больше не выступает с обличениями. Примечательно, что и заявления об исчезновении Корчагина, в полицию родные не подавали.

«Кабан где-то есть»

Преподаватель испанского Валерио Занетти (Valerio Zanetti), он переехал в Красноярск пять лет назад, согласился помочь нам прозвонить Каталонию. Все разговоры, как говорится, записаны.

Валерио Занетти звонит в Испанию.

Информация из первых рук:

- Дело было ровно так, как писали в нашей прессе, - подтвердил нам пресс-секретарь полиции. - Тело в болоте обнаружили местные рыбаки. До завершения расследования обнародовать информацию запретил судья.

Далее получаем еще одно подтверждение – от волонтеров. Да, убит россиянин Василий Корчагин. Правда, без согласия семьи разглашать детали нельзя.

Наконец, на проводе – журналистка Тура Солер (Tura Soler), которая писала о происшествии:

- Он убит, 100%. Опознал кто-то из родных. Кто именно, мне неизвестно. Практиковал ли? Знаю, что приехал в Испанию как турист (хотя в 2016-м Корчагин размещал там объявление об услугах. – прим.ред). Кто он такой, экстрасенс? В первый раз слышу!

- Это сочная журналистcкая история!, - вокслицает в процессе Валерио. – Почему его там убили? Почему именно так убили? Есть знаменитый журналист, Педро Джо Сантос (Pedro Jo Santos), он говорит: Журналист – как собака, охотящаяся на кабана. Если она его чует, значит, кабан где-то есть. Я не собака, то есть не журналист. Но даже я чувствую, «кабан» где-то есть!

В полицию заявлений о пропаже Корчагина в россии не поступало

На портале Agencias.abc.es пишут, что об исчезновении Корчагина заявили его родственники 29 ноября, а тело было найдено 24 ноября

Что сейчас? Можем только рассуждать с коллегами: или это невероятное совпадение, и в Испан6ии погиб как две капли воды похожий на красноярского мага человек, с до точности же совпадающими данными.

Фотография со страницы мага в социальной сети

Или убили все-таки Корчагина (тут версий еще больше, - попал под чужие разборки, - предполагали местные СМИ, упоминая наркомафию, «нарвался» на месть своего же клиента, и так далее). А родственники максимально оттягивают тот момент, когда об этом станет известно, и продолжают собирать деньги с клиентов на «раскрученном» имени. Ведь магические пассы Корчагин, как говорится на его сайте, может вести и заочно. Мы, кстати, отправили заявку на запись еще несколько дней назад, но ответа пока так и не пришло.

В красноярскую полицию и следком никаких заявлений о преступлении, совершенном в отношении жителя Красноярска за границей, не поступало. (Силовики, правда, нам неофициально пояснили: если преступление совершено за границей, то там и ведется расследование. Родственники могут обратиться в местные правоохранительные органы в случае, если считают, что оно идет недолжным образом).

Мы написали соответствующие запросы в красноярское краевое ГУ МВД и Следственный комитет сами, ждем ответа.

Продолжение следует...

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24 ноября там (в Каталонии) якобы пропал некий Василий Корчагин. Из Красноярска, да не просто Корчагин, а известный в городе «деревенский знахарь, сибирский колдун, ясновидящий, экстрасенс, психирург, биоэнергет, нутрициолог, наследник вековых языческих традиций, потомок древнего польского рода магов – целителей, основоположник девяти эзотерических школ». «Занимается целительством 40 лет, помог тысячам людей, проблем с законом не имеет», - это мы цитируем его интернет-сайт. (Подробности)