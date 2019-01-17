2019-01-17T09:57:39+03:00
Происшествия

«Жив и здоров!»: секретарь «убитого» в Испании красноярского мага записывает страждущих к нему на прием

Кого же нашли мертвым в болоте в Каталонии?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯАся ЖУКОВА
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Ориентировка на имя Корчагина с фотографией человека, очень похожего на Василия Корчагина из Красноярска. Фото: sosdesaparecidos.esОриентировка на имя Корчагина с фотографией человека, очень похожего на Василия Корчагина из Красноярска. Фото: sosdesaparecidos.es
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Нетривиальная история разыгрывается между Красноярском и, как ни странно, Каталонией (Испания).

24 ноября там (в Каталонии) якобы пропал некий Василий Корчагин. Из Красноярска, да не просто Корчагин, а известный в городе «деревенский знахарь, сибирский колдун, ясновидящий, экстрасенс, психирург, биоэнергет, нутрициолог, наследник вековых языческих традиций, потомок древнего польского рода магов – целителей, основоположник девяти эзотерических школ». Занимается целительством 45 лет, помог тысячам людей, проблем с законом не имеет, - это мы цитируем его интернет-сайт.

Что красноярский маг делал в Каталонии, история пока умалчивает, но суть в том, что в конце ноября на местном интернет-портале, где волонтеры размещают объявления о розыске пропавших (типа нашей «Лизы Аллерт»), появилась ориентировка. А 24-го – на этом же портале: «розыск окончен, убит»:

Ориентировка на имя Корчагина с фотографией человека, очень похожего на Василия Корчагина из Красноярска. Фото: sosdesaparecidos.es

Ориентировка на имя Корчагина с фотографией человека, очень похожего на Василия Корчагина из Красноярска. Фото: sosdesaparecidos.es

Далее, уже в испанских СМИ (Agencias.abc.es, elpuntavui.cat)

Разместили подробности от местной полиции:

На портале Agencias.abc.es пишут, что об исчезновении Корчагина заявили его родственники 29 ноября, а тело было найдено 24 ноября

На портале Agencias.abc.es пишут, что об исчезновении Корчагина заявили его родственники 29 ноября, а тело было найдено 24 ноября

Тело убитого было наполовину погружено в болото, полураздетое, руки и ноги опутаны веревками. К ним привязаны тяжелые камни – килограммов по 10 каждый. Кроме того, при осмотре обнаружили открытую рану на затылке. И якобы родственники, проживающие в Барселоне, опознали: это 55-летний житель Красноярского края Василий Корчагин.

В родном Красноярске до поры до времени было тихо.

В этом болоте было найдено тело. Фото: www.elpuntavui.cat

В этом болоте было найдено тело. Фото: www.elpuntavui.cat

Но через общих знакомых журналисты издания «Проспект Мира» узнали о случившемся в Испании, и по Интернету (теперь уже нашему, российскому), полетела новость: красноярский маг убит в Испании!

Это было вчера, 16 января. А 17 случилось самое, пожалуй, неожиданное: жена мага заявила журналистам что-то вроде: «вы откуда упали? Мой муж жив и здоров, сидит рядом со мной!». А секретарша целителя (в этом мы сами убедились, сделав звонок) спокойненько записывает к магу на прием...

Разговор с секретарем «деревенского знахаря» Василия Корчагина

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На этом, как говорится, пока вся информация.

А это один из тех самых камней, которые были привязаны к телу. Фото: www.elpuntavui.cat

А это один из тех самых камней, которые были привязаны к телу. Фото: www.elpuntavui.cat

Попробуем увидеть мага собственными глазами, сильно надеемся – сейчас журналист «Комсомолки» отправился по указанному на его сайте домашнему адресу.

И тогда останется один вопрос: а что же это все-таки было?

Дом мага, в котором он ведет прием. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дом мага, в котором он ведет прием.Фото: Мария ЛЕНЦ

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