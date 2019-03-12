Жильцы дома на Кандагарской, 5, надеются отстоять его в суде

14 марта будет месяц трагедии, которая произошла в Красноярске, на улице Кандагарской. Вечером в трехэтажном доме под номером 3, в угловой квартире на втором этаже прогремел взрыв. От газовой смеси разрушился целый угол, пеноблоки буквально разметало по округе. Прибывшие на место спасатели с большой осторожностью эвакуировали жильцов. Под завалами обнаружили двух погибших – 57-летнего мужчину и его 56-летнюю соседку. Полуразрушенный дом спустя несколько дней снесли. И не только потому, что жить в нем небезопасно, как выяснилось, давным-давно было решение суда о «ликвидации» незаконной постройки. И она на Кандагарской – не единственная. Как минимум на очереди – дом под номером 5. Не грянь этот взрыв, может быть, с трудом и когда-нибудь его бы узаконили. Но сейчас – шансов остаться в этих квартирах у людей почти нет.

Вернемся к дому номер 3. В понедельник в администрации города «Комсомолке» рассказали, что официально пострадавшими признаны 26 человек. Они могли рассчитывать на единовременную помощь. Те, кто прописан в Красноярске, получили выплаты от города и края. Те, кто прописан в другом населенном пункте края, – только от края. Но суммы очень незначительные – в пределах 10 тысяч рублей одна компенсация. На них свои жилищные проблемы решить невозможно.

Стена дома, обращенная на юго-восток (где стоял взорвавшийся дом), так и не приведена после взрыва в порядокФото: Елена ШВЕЦОВА

Мы побывали на месте трагедии – от дома ни свай, ни фундамента. Только засыпанные землей кафельные плитки на том месте, где когда-то была лестница. И рядом – дом-близнец, не стене адресник: Кандагарская, 5. Стена дома, обращенная на юго-восток (где стоял взорвавшийся дом), так и не приведена после взрыва в порядок (этот дом тоже задело): выбитые стеклопакеты, трещины на стенах. Внутри (на этот раз в подъезд можно войти свободно, кодовый замок сломан) в коридорах тоже далеко не апартаменты – грязно, неуютно. Судя по коляскам и детским ботиночкам у дверей, в доме много детей.

Интересно, люди, которые здесь живут, знают, что на их дом тоже есть постановление суда о сносе, которое вынесено еще в 2016 году? Несколько человек, с кем удалось побеседовать, кивают: да, знают. Юлия Андреева рассказывает нам свою историю. У нее пять детей, старший уже вырос, а четверо других, мал мала меньше, живут с нею и мужем.

В результате взрыва пострадали несколько человекФото: Мария ЛЕНЦ

- Квартиру мы купили в начале 2014 года. Муж документы у собственника проверил, вроде все в порядке было. Собственник красиво все рассказывал: «вот там будет огорожено, тут – заасфальтировано, будет детская площадка». Заплатили 1,2 миллиона рублей, наша квартира самая дорогая, потому что на третьем этаже, в углу, тут кроме нас никто не ходит и площадь 20 квадратов. Да, мы знаем, что есть решение суда от 2016 года о сносе нашего дома. Сходили к юристу и проконсультировались, увы, шансов никаких.

Собственник дома на Кандагарской, 5, по словам Юлии, подал иск в суд, требуя отменить решение суда от 2016 года о сносе его дома. Суд назначен на 15 марта. Жильцы готовы поддерживать ходатайство. Понимают, что дом построен ненадежно, никем не согласован, очевидно – с нарушением норм. Но другого жилья у них попросту нет...

14 февраля в трехэтажном доме взорвался газФото: Мария ЛЕНЦ

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