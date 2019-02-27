Снега и зрелищ: на въезде в Красноярск «побелили» грязные сугробы

Никогда такого не было, и вот опять… Обочины с грязным подтаявшим снегом на въезде в Красноярск решили покрасить в ярко-белый. Коммунальные «чудеса» снял на видео один из горожан.

- Покажите это по всему миру! – возмущается шокированный автор, перемежая слова матами. - Они белят снег, таких дегенератов просто свет не видывал! Жаль, мне плохо видно. Белят снег!

«Сохраню в закладках, детям буду рассказывать о великих достижениях», - тут же подтянулись комментаторы. Правда, вскоре выяснилось: очевидец ошибся. Снег не белят, а просто распыляют – искусственный, из пушки. Чтобы, так сказать, не ударить в грязь лицом перед гостями города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/694362" frameborder="0"></iframe> В Красноярске НЕ красят снег. Видео: инстаграм-канал Svodka24.

- Сути это не меняет, - сошлись во мнениях пользователи. – Просто показуха. Мартышкин труд, ведь завтра по прогнозу плюс 3. Причем это далеко не первый случай.

Буквально накануне грязные обочины в центре Красноярска завалили свежими сугробами. Завезли снег КАМАЗами, разровняли бобкэтами и вручную – лепота!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/694361" frameborder="0"></iframe> Привезли новый снег. Видео: соцсети.

- Снег на дорогу выложили сотрудники частной организации. Сделали это уже после того, как дорожная техника почистила данный участок дороги. Виновные будут наказаны. Снег уберем.

Откуда же у нас на проезжей части такие белоснежные сугробы? – задались вопросом люди. Которую неделю в городе плюсовая температура. И зачем снег складировали в мешки? Но ответов, как водится, не последовало.

Впрочем, после того, как у Николаевского проспекта в снег высадили срубленные елки, красноярцев уже ничем не удивишь. (К слову, после того, как поднялся скандал, деревья сразу заменили на живые). Ну, разве что побелкой снега.

(Видео предоставлено группами «Сводка24» и «Я живу в Красноярске»)

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