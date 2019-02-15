СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-15T13:18:49+03:00

Срубленные елки посадили в снег в Красноярске. Фото: Я живу в Красноярске.

«В армии же красят снег и траву, почему мы - нет?»

Изменить размер текста: A A

В Красноярске рабочие высадили в снег несколько десятков елей без корней. «Озеленяли» территорию на Копылова, неподалеку от новой развязки Николаевского проспекта.

Сначала поставили в снег обрезки металлических труб, а в них воткнули деревья. Видимо, чтобы их не снесло ветром. Таким образом в Октябрьском районе сегодня, 15 февраля, посадили целую аллею.

- Нет, ну а что? – комментируют в соцсетях. – В армии же, например, красят траву и снег. Мы тоже можем, оказывается. А, если без шуток выглядит все это, мягко говоря, позорно.

В пресс-службе городской администрации между тем пояснили: елки срубили на своей территории энергетики из МРСК Сибири. Чтобы не выкидывать деревья, было решено каким-то образом использовать. Придумали с их помощью «временно благоустроить» территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU