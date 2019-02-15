2019-02-15T13:18:49+03:00
Общество

Срубленные елки посадили в снег в Красноярске

«В армии же красят снег и траву, почему мы - нет?»
Ася ЖУКОВА
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Срубленные елки посадили в снег в Красноярске. Фото: Я живу в Красноярске.Срубленные елки посадили в снег в Красноярске. Фото: Я живу в Красноярске.
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В Красноярске рабочие высадили в снег несколько десятков елей без корней. «Озеленяли» территорию на Копылова, неподалеку от новой развязки Николаевского проспекта.

Сначала поставили в снег обрезки металлических труб, а в них воткнули деревья. Видимо, чтобы их не снесло ветром. Таким образом в Октябрьском районе сегодня, 15 февраля, посадили целую аллею.

- Нет, ну а что? – комментируют в соцсетях. – В армии же, например, красят траву и снег. Мы тоже можем, оказывается. А, если без шуток выглядит все это, мягко говоря, позорно.

В пресс-службе городской администрации между тем пояснили: елки срубили на своей территории энергетики из МРСК Сибири. Чтобы не выкидывать деревья, было решено каким-то образом использовать. Придумали с их помощью «временно благоустроить» территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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