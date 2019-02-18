2019-02-18T15:35:27+03:00
Общество

Красноярцам объяснили, кто завез чистый снег мешками на Дубровинского

Как выяснилось, во всем виноваты частники
Ася ЖУКОВА
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Завоз белого снега в центр Красноярска объяснили городовые. Фото: Антон ПАЛЫЧ, фейсбук.Завоз белого снега в центр Красноярска объяснили городовые. Фото: Антон ПАЛЫЧ, фейсбук.
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На днях в самом центре Красноярска была замечена любопытная картина. На улице Дубровинского у Синема-парка появился чистый белый снег. Правда, в мешках. Такие фото жители опубликовали района.

- Если учесть, что на Дубровинского белого снега много лет, как не было, стало интересно, - пишет автор. - Елки срубленные в снег втыкают. А вот и снег, видимо, подвезли.

Причем тут елки? Напомним, за сутки до того около развязки Николаевского проспекта рабочие «посадили» спиленные елки прямо в сугробы. Предварительно вогнав туда металлические трубы. А в них уже «определили» деревья. Чтобы ветром не сдуло, наверное.

И вот – новый поворот. Мешки со снегом.

- Надо дать белила, пусть весь снег красят, - откликнулись горожане.

Эта история тут же разлетелась по соцсетям и СМИ. А сегодня стало известно: виновник найден. Вот что рассказали в службе городовых:

- Снег на дорогу выложили сотрудники частной организации. И сделали это уже после того, как дорожная техника почистила данный участок дороги.

Сотрудникам муниципального предприятия приходится повторно направлять туда технику, чтобы очистить дорогу: лишние рейсы, лишняя работа.

Служба городовых и администрация Центрального района будут искать виновника, который складировал там снег. Затем он будет привлечён к административной ответственности, так как выгрузка снега в неположенных местах нарушает правила благоустройства. Высыпанный снег уберут на этой неделе.

- Любопытно, где же у нас на проезжей части такие белые сугробы? – интересуются в соцсетях. – И откуда взялись мешки?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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