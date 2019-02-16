СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-16T11:15:10+03:00

Во-первых, это просто красиво: красноярцы рассказали, что к Синема-Парку завозят белый снег в мешках Фото: соцсети

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На Дубровинского к Синема-Парку в Красноярске начали завозить белый снег. Полиэтиленовыми мешками грузят. Часть уже рассыпали, часть - еще в мешках. Об этом сообщили горожане, сняв для примеро несколько фотографий этого удивительного явления.

Снег в мешках Фото: соцсети

Если не знаете, где в центре посмотреть на белейший снег - теперь он есть на Дубровинского. Пока, правда, в мэрии не подтвердили, что среди зимы украшают это место снегом. Впрочем, как говорят сами горожане, после высадки елок в сугробы удивляться нечему. Напомним, вчера, 15 февраля, у развязки Николаевского проспекта рабочие высадили спиленные елки прямо в снег. Предварительно, правда, в почву вогнали железные трубы, а в них вставили елки - так сказать, для устойчивости.

- Елки срубленные в снег втыкают... А вот и снег, видимо, подвезли, - иронизирует в Фейсбуке автор снимков. - Ну, во-первых, это просто красиво...

ИСТОЧНИК KP.RU