Эксперты: дом на Кандагарской был построен не только незаконно, но и безграмотно

В понедельник, 18 февраля, эксперт подписал проект демонтажных работ взорвавшегося дома на Кандагарской, 3. Это значит, что со дня на день специализированное автотранспортное предприятие начнет сносить дом. Кстати, во время осмотра выяснилось, что дом построен абсолютно безграмотно. Если бы строители соблюдали хоть какие-то нормы, то здание бы не разлетелось на куски.

Напомним, все случилось в 21.00 по местному времени 14 февраля, когда ничего не подозревавшие жители трехэтажки готовились ко сну. В квартире №11 на втором этаже, где жил одинокий 57-летний пожилой мужчина, раздался оглушающий хлопок. В считанные секунды половина здания сложилась словно карточный домик – полностью разнесло северную и восточную части.

Эксперты уже дали добро на снос зданияФото: Мария ЛЕНЦ

Мощность взрывной волны была настолько сильной, что в соседнем доме – он стоит по другую сторону от эпицентра взрыва – вылетело несколько стекол, а по стене прошла горизонтальная трещина.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Михаил Сашко, эксперт, технический директор ОАО «НТП»:

- Дом был построен из б/у материалов, по технологии, которая известна только одному автору. Он придумал какие-то монолитные пояса, которые промерзали, не давали никакого эффекта и были выполнены безграмотно. Внутри поставили какую-то хлипкую лестницу со ступенями, имеющими обратный уклон. При строительстве нарушены требования, в первую очередь, геометрическая неизменяемость конструкций. А что это за объект, который разрушился после взрыва газовой смеси? Мы много объектов восстанавливали в Красноярске, пострадавших от хлопка газа. Например, на Быковского, на Мичурина. Там разрушились внутренние перегородки, а здание оставалось целым. А здесь угол дома просто разлетелся.

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