«Должен был снести самострой три года назад»: владелец рухнувшего при взрыве газа дома, в котором погибли двое, задержан в Красноярске

Построил незаконно и продавал задешево… В Красноярске задержан один из владельцев рухнувшей после взрыва газа трехэтажки на улице Кандагарской,3 в Покровке.

Напомним, трагедия, случившаяся в 21:10 14 февраля, унесла жизни двух человек – женщины 56-ти лет и 57-летнего мужчины. Рассказывают, именно он купил газовый баллон и плиту, чтобы готовить себе еду. Но произошла беда…

Сейчас здание на Кандагарской превратилось в руины. Принято решение о сносе – оно опасно. А следователи между тем допрашивают собственника. Его подозревают в крупном мошенничестве.

- Вот предварительная версия следствия: в июле 2013-го житель Красноярска купил приобрел 1/3 доли в праве собственности на земельный участок, а также на объект незавершенного строительства по адресу Кандагарская,3.

Здесь планировалось построить двухэтажный кирпичный дом – на одну квартиру - с гаражом, мастерской и подвалом. Но, как видно, мужчина решил подзаработать. И возвел на участке многоквартирный жилой дом. Не получив никакого разрешения.

Еще 25 февраля 2016 года Центральный районный суд Красноярска обязал его снести самовольную постройку. Но мужчина проигнорировал решение.

Более того, в июне 2017-го принялся продавать в доме квартиры. К примеру, жительница Красноярска купила у него комнату за 890 тысяч рублей. Расплатилась за восемь месяцев. После чего владелец «заключил с ней договор купли-продажи о приобретении у него 1/30 доли в праве общей долевой собственности на дом». Чтобы не заверять сделку у нотариуса, проставил на договоре другую дату - 28 декабря 2015 года.

Эта женщина и ее сын лишились сразу двух квартир, обе находились в рухнувшем здании.Фото: Мария ЛЕНЦ

И это, понятно, был далеко не единичный случай. Сейчас хозяин взорвавшегося самостроя задержан, следователи ходатайствуют о его аресте. За крупное мошенничество мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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