2019-02-04T14:30:21+03:00
Общество

Как Красноярский край переживает 50-градусные морозы: термометры зашкаливают, а дети катаются на санках

В ночь на понедельник Красноярск поставил температурный рекорд
Ася ЖУКОВА
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А в Ванаваре -51! Фото: Евгения МОРОЗА в Ванаваре -51! Фото: Евгения МОРОЗ
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Давно такого не было, и вот опять! В Красноярский край нагрянули 50-градусные морозы. Причем аномальные: обычно в это время теплее на 12-18 градусов, а тут… В ночь на понедельник Красноярск почти поставил температурный рекорд. Было -41,3 градуса. Почему «почти»?

- Настоящий рекорд был зафиксирован в 2001 году, тогда столбики термометров опустились до отметки -41,6, - пояснила начальник отдела метпрогнозов красноярского Гидрометцентра Наталья Краснова.

Мерзнет даже транспорт

В Красноярске лютые морозы стоят уже четвертый день. Если в выходные можно было отсидеться дома, в понедельник (а он выдался самым студеным, утром было -43) всем на работу.

Енисей парит так, что моста практически не видно Фото: Мария ЛЕНЦ

Енисей парит так, что моста практически не видноФото: Мария ЛЕНЦ

- Вызвала такси, - делится жительница Советского района Юлия. – Прождала 40 минут – бесполезно. Звоню в следующую фирму, опять не приехали. Вместо обычных 170 рублей, кстати, с меня просили 300. Разговаривала с коллегами, во всех сервисах заказа такси стоимость проезда увеличилась на 100-150 рублей.

А что с общественным транспортом? Из-за холодов на линии не вышло примерно 6-7% автобусов. Если обычно приложение по отслеживанию показывает, что по городу курсируют 900 единиц, а то и больше, то в понедельник их было 765. Замерзает топливо, двери, тормозные пневмосистемы…

В целом ситуация некритичная, пишут в соцсетях. Ждешь автобус на остановке минут 10-15. Кроме того, у нас набирает обороты акция #подвезипешеходавмороз.

- Стою на остановке, притормаживает синий Nissan: садитесь! – рассказала красноярка Светлана. – Водитель потом признался: он мальчишкой замерзал с матерью на трассе в мороз. Тогда и пообещал себе: вырасту – буду подвозить.

Морозы в Туре. Фото: газета «Эвенская жизнь»

Морозы в Туре. Фото: газета «Эвенская жизнь»

И еще один момент. В такую стужу помощь красноярцам предложили полицейские. Если вы сильно замерзли, обратитесь к патрулю или в ближайший отдел полиции. Выручат – без проблем.

Завернули самолет

А что в крае? Звоним на автовокзал.

– Ряд рейсов перенесли, - говорит диспетчер. – Полностью движение по какому-нибудь направлению стараемся не отменять, хоть утром и вечером, но пара автобусов пойдет. Звоните – спрашивайте отдельно (многоканальный телефон +7 (391) 220-11-72).

На трассах дорожники перешли на усиленный режим работы. Патрули круглосуточно (раз в три часа) объезжают участки Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». У них с собой есть термосы с горячим чаем, теплая одежда, одеяла, даже валенки. Если что, замерзающему водителю всегда помогут согреться.

Что касается аэропорта Красноярска, тут 4 февраля отменили несколько рейсов. Всему виной – густой морозный туман, окутавший землю. Один самолет, компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Красноярск, вынуждены были перенаправить в новосибирский аэропорт.

- Воздушное судно марки А330-300 эксплуатируется при температуре до -40, - сообщили в пресс-службе хаба. – А в Красноярске утром было холоднее. Поэтому перевозчик принял решение посадить самолет в Новосибирске. Тогда как аэропорт готов принимать самолеты. И после полудня, когда потеплело, «борт» приземлился в Красноярске.

Урок в кабинете директора

Теперь о ситуации в Красноярске. На момент написания заметки крупных аварий и порывов трасс не было. Надеемся, и не будет. ТЭЦ и котельные, снабжающие город теплом, работают без сбоев. Жилищные и коммунальные службе - в усиленном режиме.

… Школы 4 февраля поставили антирекорд по посещаемости. -40 за бортом, и в школе в среднем по 40 человек, это 7%.

Красноярских школьников родители не отпустили на учебу, пришло около 7% учеников. Фото: пресс-служба управления образования города

Красноярских школьников родители не отпустили на учебу, пришло около 7% учеников. Фото: пресс-служба управления образования города

В 24-й школе на уроках (в началке) не было ни одного ученика. В 91-ю пришли шестеро.

- В гимназии № 4 на занятиях присутствуют только 3% учеников, в школах № 4, 23, 76, 147 и комплексе «Покровский» по 5%, в школе № 1 – 7%, в школах № 5 и 32 – 8%, в школах № 34, 42, 45, 70, гимназии № 10 по 10%, - сообщили в пресс-службе главного управления образования. – В лицее №10 тоже не больше 5%, так что одному пятикласснику устроили урок прямо в кабинете директора.

Самые ответственные - ученики 1 «А» класса школы № 115, на уроки пришли 11 детей. А рекорд посещаемости поставили в гимназии № 2: на занятия явилось сразу 20% учеников.

Индивидуальный урок. Фото: пресс-служба управления образования города

Индивидуальный урок. Фото: пресс-служба управления образования города

Когда уйдут морозы?

Как обещают специалисты гидрометцентра, крепчать морозы не будут. Напротив, начиная с понедельника, станут отступать на 1-2 градуса. Но значительного потепления ждать не стоит.

Конкретизируем: дневные температуры будут повышаться: вторник -30, среда -27, четверг -25. Самым теплым днем недели выдастся воскресенье – 22 градуса. Всю неделю – переменная облачность, небольшой ветер - до 2 метров в секунду.

ВАЖНО

Из-за морозов в Красноярске запустили горячие линии. Сюда можно позвонить, чтобы рассказать о возможных проблемах с отоплением (и не только).

Телефоны:

- Свердловский район: 261-98-90

- Ленинский: 264-16-73, 264-65-36

- Железнодорожный: 221-20-48

- Кировский: 222-37-37

- Центральный: 227-38-76

- Советский: 220-06-33

- Октябрьский: 247-01-47, 247-01-20

Горячая линия работает до 8 февраля с 9.00 до 18.00 часов. 5 февраля с 17.00 до 18.00 можно дозвониться напрямую до руководителей районных администраций. Также традиционно заявки будет принимать и служба 005.

ВРЕЗКА

Привет из Ванавары!

Главными «полюсами холода оказались» Ванавара и Чемдальск в Эвенкии. Прошлой ночью там подморозило до -51…52 градусов. Не выдержали даже термометры…

Ванавара. Делений на термометрах не хватает. Фото: Евгения МОРОЗ

Ванавара. Делений на термометрах не хватает. Фото: Евгения МОРОЗ

- Да, все так и было, - подтверждает директор дома культуры Ванавары Елена Баснина. - Только одно «но»: даже мороз за 50 мы переживаем гораздо легче – воздух суше. Про мороз знали заранее. У нас есть примета: налетел хиус - жди холодов. Она и на этот раз не подвела.

Единственный в селе автобус перемерз, из трех-четырех фирм такси работает одна. Но такси вместо 10 минут пришлось ждать 40. Такса не повысилась. По поселку - 100 рублей, для пенсионеров 80. Дети все на актировке - в школу не пошли, счастливы, сидят дома, в гаджетах. В детсадах явка почти полная, а куда девать детей? Но кое-кто (единицы) оставили малышню со старшими детьми дома.

В понедельник утром стоял такой туман, бродили в нем, как ежики. Потом вышло солнце, студеный воздух бодрит. Очень красиво, ветки, как белые кораллы. Тут в новостях показывали сюжеты про Америку, которая замерзает. И у них сейчас бум: выплескивают в воздух кипяток, и получается ледяной дождь. Так сотрудники нашего заповедника «Тунгусский» из Ванавары подхватили тенденцию. Вышло очень эффектно!

В Ванаваре на морозе жители устраивают эксперименты с горячей водой. Фото: Евгения МОРОЗ

В Ванаваре на морозе жители устраивают эксперименты с горячей водой. Фото: Евгения МОРОЗ

Мороз, а у нас уже все мысли о весне. Рассаду выращиваем – перцы, баклажаны. А вы знаете, какие дыньки у нас в парниках растут! А вы говорите – морозы.

Ванавара. Фото: Евгения МОРОЗ

Ванавара. Фото: Евгения МОРОЗ

Звоним в Туру: а как у вас?

- Теплынь, - 34, в одних колготках ходим, - улыбается главный редактор газеты «Эвенкийская жизнь» Софья Максимова. – Без шуток: всю прошлую неделю стояло -55, туман морозный ничего не видно. Дети в школу не пошли. Но, знаете… У нас такое сплошь и рядом: на улице за -40, на уроки никак. Там дети санки схватят и на улицу. Столько радости!

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Школы Красноярска поставили антирекорд по посещаемости. Дети благоразумно решили остаться в мороз дома

«Сегодня в школах количество учеников сравнялось с температурой «за бортом». С утра было -40, вот и у нас в среднем по 40 человек на всю школу. Средняя посещаемость уроков около 7%. Это абсолютный антирекорд» - сообщила на своей странице в социальной сети пресс-секретарь управления образования Красноярска Евгения Тимашева (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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