В аэропорту Красноярска из-за морозов отменили несколько рейсов

СЕГОДНЯ 05:58 2019-02-04T07:33:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Красноярска из-за сильных морозов сегодня, 4 февраля, отменили несколько рейсов. И хотя взлетно-посадочная полоса готова работать даже при такой температуре в -40, но когда на земле стоит густой туман, сквозь который не видно ничего на расстоянии полусотни метров, сложно обеспечить безопасность полетов. Именно из таких соображений решено было пойти на такой шаг.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы, вынужден был сесть в новосибирском аэропорту «Толмачево». Аэробус марки А330-300 эксплуатируется при температуре до -40. Командир воздушного судна принял решение не рисковать. Пассажирам придется дождаться, пока в Красноярске температура поднимется до -40, тогда самолет сможет продолжить путь в пункт назначения. Предварительно это произойдет к полудню, - сообщает представитель аэропорта Леся Никитина.

Но это еще не все: по информации официального сайта аэропорта, отложены несколько внутренних рейсов. В частности в Ванавару, в Игарку и Северо-Енисейск. Задержаны рейсы в Москву, в Томск. А синоптики, меж тем, прогнозируют, что морозы пойдут на спад только во второй половине недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красноярцам пообещали, что морозы пойдут на спад к концу недели. Рекомендуются спокойные и недолгие прогулки

Специалисты гидрометцентра показали прогноз погоды на ближайшую неделю. И, в общем-то, немного порадовали: начиная с понедельника морозы на градус – два будут отступать (подробнее)

Школы Красноярска поставили антирекорд по посещаемости. Дети благоразумно решили остаться в мороз дома

«Сегодня в школах количество учеников сравнялось с температурой «за бортом». С утра было -40, вот и у нас в среднем по 40 человек на всю школу. Средняя посещаемость уроков около 7%. Это абсолютный антирекорд» - сообщила на своей странице в социальной сети пресс-секретарь управления образования Красноярска Евгения Тимашева (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU