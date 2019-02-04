Школы Красноярска поставили антирекорд по посещаемости

«Сегодня в школах количество учеников сравнялось с температурой «за бортом». С утра было -40, вот и у нас в среднем по 40 человек на всю школу. Средняя посещаемость уроков около 7%. Это абсолютный антирекорд» - сообщила на своей странице в социальной сети пресс-секретарь управления образования Красноярска Евгения Тимашева.

В такой мороз, да в понедельник, неудивительно, что тема дня – посещаемость. Как оказалось, самые неморозостойкие дети учатся в школах № 24 и 91. В 24-й школе в начальных классах нет ни одного ученика, а вот в старших «многолюдно», аж 18 ребят. В 91-й на уроки пришли шесть детей. В гимназии № 4 на занятиях присутствуют только 3% учеников, в школах № 4, 23, 76, 147 и комплексе «Покровский» по 5%.

В лицее № 10 сегодня не более 5% учеников, детям «повезло» прийти на персональные уроки. Особенно подфартило пятикласснику, у него индивидуальное занятие в кабинете директора. Самыми ответственными оказались ученики 1 «А» класса школы № 115, на уроки пришли 11 детей. Рекорд посещаемости побит в гимназии № 2, на занятиях присутствуют аж 20% учеников.

Напомним, что детей, которые рискнули прийти сегодня в школу, домой не отправляют. Педагоги повторяют с ними ранее пройденные материалы.