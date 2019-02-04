Красноярцам пообещали, что морозы пойдут на спад к концу недели

Специалисты гидрометцентра показали прогноз погоды на ближайшую неделю. И, в общем-то, немного порадовали: начиная с понедельника морозы на градус – два будут отступать. А к концу недели и вовсе пойдут на спад. От статуса «лютый мороз» погода за окном перейдет в статус «просто мороз». И это радует.

Если говорить предметно, то сегодня, в ночь с воскресенья на понедельник, столбик термометра в Красноярске опускался в среднем до -38 градусов. Однако на окраинах города можно было заметить и все 40 – 42 градуса. А на правобережье в Кировском районе – только 32 градуса. Днем будет -30.

Затем градусы будут уменьшаться: в ночь с понедельника на вторник ожидается -36, со вторника на среду -33. В ночь с субботы на воскресенье будет только -30 градусов. Дневные температуры также будут повышаться: вторник -30, среда -27, четверг -25. Самым «теплым» днем недели будет воскресенье – 22 градуса. Всю неделю – переменная облачность, небольшой ветер до 2 метров в секунду.

Такие же погодные тенденции ожидают жителей Норильска: дневные температуры там составят от -30 до -23, ночные – от -33 до -25 градусов. А вот на Таймыре в эти дни тепло – от -16 до -23 градусов днем. И только к концу недели ожидается похолодание до -30 градусов.